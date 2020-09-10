Дмитрий Мезенцев: в России к народу Беларуси иначе как к братскому никто отношения не высказывал

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России пройдет в конце сентября в Минске и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значение предстоящих встреч для двух стран Александр Лукашенко обсудил 10 сентября с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Говорили об экономической составляющей союзного партнерства. Особый пласт отношений Беларуси и России – дружба регионов. Несмотря на вынужденное снижение деловой активности во время пандемии коронавируса, удалось подписать 42 документа о межрегиональном сотрудничестве. Спросом по-прежнему пользуется наша молочка, тракторы и грузовая техника. Форум подхватит эстафету встреч, которые состоялись в Петербурге летом 2019 года и станет импульсом для новых идей сотрудничества городов-побратимов.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Я думаю, что, безусловно, администрации субъектов федераций, правительства краев, областей и их партнеры в формате отношений, которые заложены уже не первый год, подтверждается успехом, будут находить быстрые решения в пользу людей, в пользу выгод предприятий, в пользу того, чтобы и белорусы, и россияне были богаче.

Какую книгу посол России подарил на день рождения Александру Лукашенко?

Никогда в России ни на каком уровне – на уровне региональном, федеральном – к народу Беларуси иначе как к братскому (а к Беларуси иначе как к братской стране) никто отношения не высказывал. Так было, так есть и так будет.