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Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»

23 июня 2020 18:53
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

Правда, социальную дистанцию в полтора метра соблюли.

Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Хватит уже на нас ездить, в лаптях и под плеткой все, под плеткой... Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитимся. Ибо нас возьмут в результате этой пандемии. Они нас возьмут ночью, тихо, и никто не заметит.

Вы же посмотрите что это за пандемия сегодня: да, болеют люди, но никакая не катастрофа. В Бресте (я вас могу поздравить) четвертый день вы уже ушли, как Витебск и Минск от этого ушли и слава богу. И я за это переживаю ну до бешенства каждое утро и вечер. Дрожащими руками получаю эту информацию.

Весь мир обрушился против Лукашенко – не тем путем пошел. Тем! Тем, понимаете? И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите.

Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»-4

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# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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