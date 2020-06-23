Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России
Правда, социальную дистанцию в полтора метра соблюли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хватит уже на нас ездить, в лаптях и под плеткой все, под плеткой... Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитимся. Ибо нас возьмут в результате этой пандемии. Они нас возьмут ночью, тихо, и никто не заметит.
Вы же посмотрите что это за пандемия сегодня: да, болеют люди, но никакая не катастрофа. В Бресте (я вас могу поздравить) четвертый день вы уже ушли, как Витебск и Минск от этого ушли и слава богу. И я за это переживаю ну до бешенства каждое утро и вечер. Дрожащими руками получаю эту информацию.
Весь мир обрушился против Лукашенко – не тем путем пошел. Тем! Тем, понимаете? И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите.