Президент Беларуси: «Мир обрушился против Лукашенко – не тем путём пошёл. Тем!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хватит уже на нас ездить, в лаптях и под плеткой все, под плеткой... Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитимся. Ибо нас возьмут в результате этой пандемии. Они нас возьмут ночью, тихо, и никто не заметит.

Вы же посмотрите что это за пандемия сегодня: да, болеют люди, но никакая не катастрофа. В Бресте (я вас могу поздравить) четвертый день вы уже ушли, как Витебск и Минск от этого ушли и слава богу. И я за это переживаю ну до бешенства каждое утро и вечер. Дрожащими руками получаю эту информацию.

Весь мир обрушился против Лукашенко – не тем путем пошел. Тем! Тем, понимаете? И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите.