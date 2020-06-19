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«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России

19 июня 2020 13:47
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Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина журналистам сообщила пресс-секретарь главы нашего государства Наталья Эйсмонт.

«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России -1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я хочу сейчас упредить ваши вопросы – речи о «газпромовском» банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась. Касался разговор трех основных важных тем.

Первая – это пандемия. Главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси, ее развитие и противодействие. В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое они получили на основе японских препаратов. Это действительно совершенно новый препарат. И, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает.

В этой связи поступило предложение. Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси. Как отметил наш Президент, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении.

Вторая тема. Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад, который на следующей неделе состоится в Москве. И я сейчас хочу сказать, что Александр Лукашенко примет участие в параде. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил Президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают.

«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России -4

Обсудили главы государств и ситуацию в экономике. Речь о дальнейших перспективах и контактах. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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