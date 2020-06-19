«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Я хочу сейчас упредить ваши вопросы – речи о «газпромовском» банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась. Касался разговор трех основных важных тем.

Первая – это пандемия. Главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси, ее развитие и противодействие. В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое они получили на основе японских препаратов. Это действительно совершенно новый препарат. И, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает.

В этой связи поступило предложение. Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси. Как отметил наш Президент, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении.

Вторая тема. Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад, который на следующей неделе состоится в Москве. И я сейчас хочу сказать, что Александр Лукашенко примет участие в параде. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил Президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают.