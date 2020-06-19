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Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим

19 июня 2020 14:20
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Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что между нашими странами нет катастрофических проблем, все существующие вопросы можно решить.

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Сергей Лавров приехал в Минск для подписания соглашения о взаимном признании виз для граждан, въезжающих на территорию Союзного государства.

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас чего-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда.

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Искры нужны для зажигания.

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим-7

Александр Лукашенко:
Совершенно верно! Поэтому так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас – президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы.

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим-10

Как отметил Сергей Лавров, его визит в нашу страну планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла коррективы. Тем не менее, внешнеполитические ведомства двух стран продолжают работу по всем направлениям.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Сергей Лавров # Владимир Макей # Фотофакт

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