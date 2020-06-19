Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым: это не катастрофические проблемы. Думаю, мы их решим

Новости Беларуси. 19 июня Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что между нашими странами нет катастрофических проблем, все существующие вопросы можно решить. «Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России Сергей Лавров приехал в Минск для подписания соглашения о взаимном признании виз для граждан, въезжающих на территорию Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас чего-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Искры нужны для зажигания.

Александр Лукашенко:

Совершенно верно! Поэтому так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас – президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы.