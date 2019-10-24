Александр Павловский о перебросе бронетехники США: «На уровне провокации надо это завершать»

Новости Беларуси. События в 15 километрах от белорусской границы на литовском полигоне «Побраде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда переброшена бронетехника первой дивизии армии США: около 30 танков Abrams и 20 боевых машин пехоты Bradley. Американские военные разместились в учебном центре и пробудут там до весны 2020 года, когда в маневрах примут участие около 40 тысяч солдат, из них половина передислоцируется из США. 24 октября в студии Новости «24 часа» независимый военный эксперт и доктор военных наук Александр Павловский. Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие Игорь Позняк, СТВ:

Почти как у классиков вопрос: что происходит и что делать?

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:

Сегодня происходит то, что на нашей границе размещается бронетанковое подразделение американских вооруженных сил. Игорь Позняк:

Впервые на таком расстоянии? Александр Павловский:

Впервые на таком расстоянии. И, скажем, тот вопрос, что они прибыли для участия в учениях, он немножко звучит несуразно. Учения будут весной, так что же полгода этот отряд будет делать здесь? Но если вы внимательно слушали информацию, то там было сказано, что с этим батальоном вместе прибыли большие тыловые части. А для чего прибывают большие тыловые части? Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие. Возникает вопрос: для чего эта эскалация на белорусской и российской границе? Почему летают беспилотники? Кто-то наращивает такую обстановку, которая не сопутствует процессу развития отношений в Европе. Против этого Германия, другие страны. Значит, это нужно американцам. Нас это и настораживает, и удивляет. Я считаю, что все эти действия – это провокация, которая предназначена для того, чтобы заставить нас отреагировать и, может быть, сделать эскалацию вооруженного противостояния на наших границах.

Это называется прокси-война Игорь Позняк:

Как это говорят – чужими руками? Александр Павловский:

Чужими руками. Это называется сегодня прокси-война (proxy war, опосредованная война – прим. ред.). Игорь Позняк:

Это пример тот самый прокси-войны? Александр Павловский:

Это тот самый пример, когда кто-то пытается на чужой территории чужими руками решить в перспективе свою стратегическую задачу.

Значит, это военный союз Игорь Позняк:

Как Беларусь должна отреагировать? И, может быть, не только Беларусь, ведь это 15 километров от белорусской границы и 15 километров от нашей союзной границы с Россией. Александр Павловский:

Вопрос очень правильный потому, что это не только Америка. Здесь возникает вопрос, что будут участвовать и многие страны НАТО. Значит, это военный союз. Игорь Позняк:

18 государств. Александр Павловский:

Это очень много, это НАТО. Тогда и мы должны понимать, что мы живем в Союзном государстве – это раз. И мы живем в позиции, такое понятие, как ОДКБ – это два. Неоднократно ОДКБ пыталось наладить отношения с НАТО в решении таких спорных вопросов. Однако позитивного ответа мы не получили.

Инструменты дипотношений, которые были в мире после Второй мировой войны (как ООН, как ОБСЕ), неэффективны Игорь Позняк:

Дипломатическими способами пытались. Александр Павловский:

Дипломатическими. И сегодня на эту провокацию, я полагаю, и мы это видим из тех действий нашего государства, руководства нашей страны в первую очередь, где было сказано, что Беларусь наоборот предлагает свою территорию как место для урегулирования всех конфликтных ситуаций. Игорь Позняк:

За последние годы, согласитесь, Беларусь эту репутацию мирной переговорной площадки завоевала. С этим согласятся, пожалуй, во всех странах Европы. Александр Павловский:

Вы очень правильно сказали, я бы даже хотел усилить это следующим. Мы, к сожалению, наблюдаем, что инструменты дипломатических отношений и урегулирования вопросов, которые были в мире после Второй мировой войны (как ООН, как ОБСЕ), неэффективны. И Беларусь понимает, что это вблизи нас, это касается нас. В последнее время было предпринято много шагов для того, чтобы мы стали той площадкой, которая бы способствовала урегулированию вопросов взаимоотношений, не скатывания к военному конфликту во всей Европе.