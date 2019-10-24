Александр Павловский о перебросе бронетехники США: «На уровне провокации надо это завершать»
Новости Беларуси. События в 15 километрах от белорусской границы на литовском полигоне «Побраде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюда переброшена бронетехника первой дивизии армии США: около 30 танков Abrams и 20 боевых машин пехоты Bradley. Американские военные разместились в учебном центре и пробудут там до весны 2020 года, когда в маневрах примут участие около 40 тысяч солдат, из них половина передислоцируется из США.
24 октября в студии Новости «24 часа» независимый военный эксперт и доктор военных наук Александр Павловский.
Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие
Игорь Позняк, СТВ:
Почти как у классиков вопрос: что происходит и что делать?
Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
Сегодня происходит то, что на нашей границе размещается бронетанковое подразделение американских вооруженных сил.
Игорь Позняк:
Впервые на таком расстоянии?
Александр Павловский:
Впервые на таком расстоянии. И, скажем, тот вопрос, что они прибыли для участия в учениях, он немножко звучит несуразно. Учения будут весной, так что же полгода этот отряд будет делать здесь?
Но если вы внимательно слушали информацию, то там было сказано, что с этим батальоном вместе прибыли большие тыловые части. А для чего прибывают большие тыловые части? Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие.
Возникает вопрос: для чего эта эскалация на белорусской и российской границе? Почему летают беспилотники? Кто-то наращивает такую обстановку, которая не сопутствует процессу развития отношений в Европе. Против этого Германия, другие страны. Значит, это нужно американцам. Нас это и настораживает, и удивляет.
Я считаю, что все эти действия – это провокация, которая предназначена для того, чтобы заставить нас отреагировать и, может быть, сделать эскалацию вооруженного противостояния на наших границах.
Это называется прокси-война
Игорь Позняк:
Как это говорят – чужими руками?
Александр Павловский:
Чужими руками. Это называется сегодня прокси-война (proxy war, опосредованная война – прим. ред.).
Игорь Позняк:
Это пример тот самый прокси-войны?
Александр Павловский:
Это тот самый пример, когда кто-то пытается на чужой территории чужими руками решить в перспективе свою стратегическую задачу.
Значит, это военный союз
Игорь Позняк:
Как Беларусь должна отреагировать? И, может быть, не только Беларусь, ведь это 15 километров от белорусской границы и 15 километров от нашей союзной границы с Россией.
Александр Павловский:
Вопрос очень правильный потому, что это не только Америка. Здесь возникает вопрос, что будут участвовать и многие страны НАТО. Значит, это военный союз.
Игорь Позняк:
18 государств.
Александр Павловский:
Это очень много, это НАТО. Тогда и мы должны понимать, что мы живем в Союзном государстве – это раз. И мы живем в позиции, такое понятие, как ОДКБ – это два.
Неоднократно ОДКБ пыталось наладить отношения с НАТО в решении таких спорных вопросов. Однако позитивного ответа мы не получили.
Инструменты дипотношений, которые были в мире после Второй мировой войны (как ООН, как ОБСЕ), неэффективны
Игорь Позняк:
Дипломатическими способами пытались.
Александр Павловский:
Дипломатическими. И сегодня на эту провокацию, я полагаю, и мы это видим из тех действий нашего государства, руководства нашей страны в первую очередь, где было сказано, что Беларусь наоборот предлагает свою территорию как место для урегулирования всех конфликтных ситуаций.
Игорь Позняк:
За последние годы, согласитесь, Беларусь эту репутацию мирной переговорной площадки завоевала. С этим согласятся, пожалуй, во всех странах Европы.
Александр Павловский:
Вы очень правильно сказали, я бы даже хотел усилить это следующим. Мы, к сожалению, наблюдаем, что инструменты дипломатических отношений и урегулирования вопросов, которые были в мире после Второй мировой войны (как ООН, как ОБСЕ), неэффективны. И Беларусь понимает, что это вблизи нас, это касается нас. В последнее время было предпринято много шагов для того, чтобы мы стали той площадкой, которая бы способствовала урегулированию вопросов взаимоотношений, не скатывания к военному конфликту во всей Европе.
Почему бы нам, России и Беларуси, не сделать на территории Беларуси совместную российско-белорусскую бригаду
Игорь Позняк:
Каким здесь может быть симметричный ответ? Как не ввязаться с эту провокацию, но достойно ответить?
Александр Павловский:
Вы знаете, в НАТО, на которые мы внимательно смотрим, есть такая позиция, как создание совместных бригад, совместных подразделений. Почему бы нам, России и Беларуси, не сделать на территории Беларуси совместную российско-белорусскую бригаду, где присутствуют солдаты и белорусские, и российские? Кстати, это не новое. Это, как говорится, апробированный способ решения задачи безопасности НАТО. И здесь нет базы чужой на территории Беларуси, а есть в рамках Союзного государства решение вопроса, как мы готовы защитить себя.
Игорь Позняк:
Будем надеяться, что и в ситуации, которую мы обрисовали, возобладает здравый смысл.
Александр Павловский:
Я думаю, что на уровне провокации надо это завершать и больше провокаций не делать.