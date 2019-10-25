Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Нур-Султане приняли совместное заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начали же диалог в узком составе. Затем к обсуждению двусторонних отношений присоединились члены делегаций.

Так, главы государств подписали шесть соглашений, в том числе о миграции. А кроме того, министерства иностранных дел согласовали план сотрудничества на 2020-2021 годы.

Стало известно также, что Беларусь и Казахстан хотят запустить совместный венчурный фонд для поддержки стартапов. Обсудили и поставки в Беларусь казахстанской нефти. Стороны намерены проконсультироваться с Россией о поставках через ее территорию. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь уделяет особое внимание диверсификации поставок нефти и заинтересована в импорте этого сырья из Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев: «Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу»