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Беларусь и Казахстан хотят запустить совместный венчурный фонд для поддержки стартапов

25 октября 2019 10:59
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Нур-Султане приняли совместное заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начали же диалог в узком составе. Затем к обсуждению двусторонних отношений присоединились члены делегаций.

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Беларусь и Казахстан хотят запустить совместный венчурный фонд для поддержки стартапов-1

Так, главы государств подписали шесть соглашений, в том числе о миграции. А кроме того, министерства иностранных дел согласовали план сотрудничества на 2020-2021 годы.

Стало известно также, что Беларусь и Казахстан хотят запустить совместный венчурный фонд для поддержки стартапов. Обсудили и поставки в Беларусь казахстанской нефти. Стороны намерены проконсультироваться с Россией о поставках через ее территорию. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь уделяет особое внимание диверсификации поставок нефти и заинтересована в импорте этого сырья из Казахстана.

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Беларусь и Казахстан хотят запустить совместный венчурный фонд для поддержки стартапов-4

Беларусь и Казахстан хотят запустить совместный венчурный фонд для поддержки стартапов-6

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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