Лукашенко: Запад пытается подмять под себя мир! Санкции, шантаж, разжигание конфликтов

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Зона ответственности ОДКБ – два региона. Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский. Оба со своей спецификой и оба неспокойны. Украинский кризис – территория противостояния Кремля с коллективным Западом. США спровоцировали военные действия на территории нашей южной соседки. Конфликт продолжается только благодаря американской поддержке, хотя значительная часть финансово-политического истеблишмента Штатов против. На фоне военных действий заметно обострена ситуация на границе с Беларусью. Вдоль наших рубежей группировка из 17 тысяч человек. И периодические провокации.
Между тем Пентагон продолжает нагнетать ситуацию в Балто-Черноморском бассейне. Под эгидой североатлантической розы ветров только в этом году прошло полсотни учений при участии 110 тысяч военнослужащих. Было задействовано 12 тысяч единиц военной техники.
Учения проходят, а базы и аэродромы остаются. Они рассчитаны на прием большого числа техники и личного состава. Это даже не у Ла-Манша, это недалеко от Буга. Прикрываясь борьбой с мигрантами, вот с такими детьми и женщинами, польская сторона разметила вдоль границы значительный контингент военных. Варшава в отношении Беларуси вышла из договора об обычных вооруженных силах. Польша пообещала за два года создать самые мощные сухопутные войска на континенте. И на военные расходы Варшава тратит 3 % от ВВП. В будущем году хотят увеличить этот показатель. Кстати, и без того рекордный среди европейских стран Альянса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории, который, как известно, остановить невозможно. Под лозунгом «порядка, основанного на правилах», подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир. В ход идут все известные грязные меры: от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов. Правильно поставлен вопрос: что это за правила и кто установил эти правила? Вопрос риторический. Разумеется, мы знаем, кто и зачем. Суть в другом: играть по этим правилам не хочет большая часть мира, а язык дипломатии уже давно заменен бряцанием оружия.
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