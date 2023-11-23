Лукашенко: Запад пытается подмять под себя мир! Санкции, шантаж, разжигание конфликтов

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Зона ответственности ОДКБ – два региона. Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский. Оба со своей спецификой и оба неспокойны. Украинский кризис – территория противостояния Кремля с коллективным Западом. США спровоцировали военные действия на территории нашей южной соседки. Конфликт продолжается только благодаря американской поддержке, хотя значительная часть финансово-политического истеблишмента Штатов против. На фоне военных действий заметно обострена ситуация на границе с Беларусью. Вдоль наших рубежей группировка из 17 тысяч человек. И периодические провокации.

Между тем Пентагон продолжает нагнетать ситуацию в Балто-Черноморском бассейне. Под эгидой североатлантической розы ветров только в этом году прошло полсотни учений при участии 110 тысяч военнослужащих. Было задействовано 12 тысяч единиц военной техники.

Учения проходят, а базы и аэродромы остаются. Они рассчитаны на прием большого числа техники и личного состава. Это даже не у Ла-Манша, это недалеко от Буга. Прикрываясь борьбой с мигрантами, вот с такими детьми и женщинами, польская сторона разметила вдоль границы значительный контингент военных. Варшава в отношении Беларуси вышла из договора об обычных вооруженных силах. Польша пообещала за два года создать самые мощные сухопутные войска на континенте. И на военные расходы Варшава тратит 3 % от ВВП. В будущем году хотят увеличить этот показатель. Кстати, и без того рекордный среди европейских стран Альянса.