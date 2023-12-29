Председатель ЛДПБ: Союзное государство укрепляет суверенитет и Беларуси, и России – это надо помнить каждому

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Постоянно Запад, «пятая колонна» пытается любой ценой поссорить Беларусь и Россию. Это делает «пятая колонна» российская и «пятая колонна» белорусская. Как только началась СВО. Как только Беларусь и Россия объединились против Запада после 2020 года, «пятая колонна» и наша, и российская сбежали из страны. А эти же люди на протяжении всех этих лет пытались разрушить Союзное государство. Они постоянно искали противоречия между лидерами наших государств на протяжении всех этих лет. Сколько я вспоминаю фейков! То они поссорились, то на учениях что-то произошло, то еще где-то. И всегда была ложь. И потом каждая встреча двух лидеров – и все понимали, что все ложь. У них полное взаимопонимание, они друг друга уважают, вместе принимают решения как два лидера двух суверенных государств. Я скажу банальную вещь, но которую надо помнить каждому. Союз России и Беларуси укрепляет суверенитет и Беларуси, и России. И делает нас сильнее. Мы вместе гораздо сильнее.

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