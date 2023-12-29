Гайдукевич: когда на Беларусь давят, у нас срабатывает желание защитить Родину любой ценой

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Вы знаете, что произошло. Запад совершил самую фатальную ошибку. Это то, что они очень не любят учить историю. Самая их большая ошибка, что они не знают наш менталитет, а менталитет такой: когда наши страны давят, Беларусь давили сколько лет, в 2020-м попытались вообще уничтожить, когда Россию давят, пытаются поставить на колени, у нас срабатывает наше, чего нет у них. Это желание свою Родину защитить любой ценой.

Я помню, мы тоже считали: все, время героев прошло, не будет никто погибать за Родину, никто не будет отдавать себя без остатка. И что мы сейчас видим? Почему народ так отреагировал на эту «голую вечеринку», псевдогероев? Ничего хорошего это в жизни не несет. Это время родило настоящих героев: врачей, воинов, офицеров, людей других профессий, творческих профессий. Я смотрю, сколько певцов, актеров, которые искренне любят Родину, которые сейчас мобилизовались, ездят на тот же Донбасс…

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Охлобыстин чуть не погиб.

Олег Гайдукевич:

Помогают, встречаются с людьми, дарят радость, спасают детей. Сколько таких героев породило это время?! На Западе и близко такого нет. Они не способны на это. И чем больше они на нас давят, тем быстрее их крах и конец. Мы подводим итоги – этот год это все и доказал.

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