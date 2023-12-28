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Муковозчик: может, никакого Навального на самом деле и нет, как нет и белорусского протеста?

28 декабря 2023 17:20
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: может, никакого Навального на самом деле и нет, как нет и белорусского протеста?-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Давайте устроим ревю: пробежимся по еще не забытым ярким событиям конца уходящего 2023 года. Скажем, не успел еще тот же Навальный пройти карантин, заехав в исправительную колонию Ямало-Ненецкого АО, а в интернете уже появились письма от него, от «Дедушки Мороза – полярного волка». Это значит, что все, что подписывается факсимиле «Навальный», создается и публикуется из-за границ России совершенно другими, невероятными, я бы сказал, людьми.

Пробежимся быстрым взглядом по еще не забытым ярким событиям конца уходящего 2023 года здесь.

Так может, никакого Навального на самом деле нет – а есть кодла беглых, условно российских? Точно так же, как нет и никакого белорусского пратэста – а есть хевра недожурналисток, которым за этот симулякр платят.

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# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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