Поправку Москвы отклонили в угоду Западу? Как прошёл Саммит будущего в Нью-Йорке?

Как остановить негативные тенденции в глобальной политике? И как отвести мир от края пропасти? У Минска есть конкретные предложения. В их основе убежденность в решении всех вызовов на основе диалога о глобальной безопасности в духе Сан-Франциско. Речь о конференции 1945 года. Результатом которой стала разработка и согласование устава ООН. Напомним, наша страна – один из учредителей организации. И сегодня ее голос вновь громко звучит с большой трибуны. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит Саммит будущего. Он организован на фоне острейшего геополитического кризиса. В его основе стремление отдельных стран Запада добиться мировой гегемонии. И дальнейшее раскручивание кризисной спирали может привести к глобальной катастрофе. Как не единожды заявлял Александр Лукашенко, Беларусь миролюбивая и ответственная страна, стремящаяся к стабильности и безопасности во всем мире. Поэтому наша позиция на саммите проста и понятна: только совместными усилиями, уважая друг друга, мы способны обеспечить мир и безопасность на планете Земля. Итак, для работы над решением самых насущных проблем в штаб-квартире ООН собрались мировые лидеры, представители гражданского общества и эксперты. Удастся ли им создать практический план по обеспечению лучшего будущего для людей, планеты? И какую роль в этом готов сыграть Минск? Материал Евгения Пустового.

Предложения, которые улучшат ситуацию в мире. И это вопрос не выбора, а необходимости. Что-что, а функционеры ООН хороши в самопиаре. Именно так они презентовали Саммит будущего в Нью-Йорке. К форуму высокого уровня готовились четыре года. А идея созвать его родилась в ковидный период. В итоге собрались главы государств, представители правительств из 150 стран мира. Приглашение белорусская сторона получила еще весной. На диалоговую площадку глобального масштаба Минск делегировали наших сенаторов. Хоменко на саммите ООН: Беларусь не имеет внутренних противоречий и претензий к другим государствам. Читайте здесь.

Двухдневные спичи были насыщены яркими эпитетами и метафорами. Про гендерную повестку и трансформацию глобального управления. Но как показывает время, после таких встреч мирового истеблишмента ничего не меняется. Дети Африки продолжают голодать, а экономики мировых гегемонов «питаться» за счет чужих государств и регионов. Президент все сказал еще на мировом саммите по климату. А до этого на этой же трибуне ООН. Безрезультатно. Лукашенко на саммите в ОАЭ: те, кто выступал здесь в первых рядах, они ведь ведут эти войны! Подробности. Кстати, в эти дни в ООН снова борются с климатом. Дон Кихоты мировой повестки немного вспомнили о многовекторности и вновь вернулись к транспарентности и гендерной демократии.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Наш мир переживает время потрясений и переходный период, но мы не можем ждать идеальных условий. Мы должны сделать первые решительные шаги к обновлению и реформированию международного сотрудничества и сделать его более сетевым, более справедливым и более инклюзивным уже сейчас. И сегодня, благодаря вашим усилиям, ваши превосходительства, дамы и господа, у нас есть Пакт о будущем, Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях, которые открывают наилучшие пути к новым возможностям и перспективам. А место конкретной поправки от Москвы к Пакту о будущем о принципе невмешательства во внутренние дела других государств отклонили. Ряд государств, в том числе Беларусь, Россия, Иран, выступили против принятия документа. 15 стран воздержались.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Крупные страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, управляют своими интересами, реализуют свои интересы через площадку ООН. Более мелкие страны могут только на этой площадке выступить, сделать какое-то заявление. По-настоящему над мировым органом управления планеты ООН не стало. Она стала просто такой площадкой для дебатов, которую в полной мере используют всего небольшое количество стран. До распада Советского Союза, это был Советский Союз Соединенных Штатов, на данный момент практически монополия находится у Соединенных Штатов в управлении вот этой организации.

На языке дипломатии это звучит как отсутствие инклюзивного переговорного процесса. В простонародье: ООН уже не та. А ведь именно на победе советского солдата стоят подмостки этой мировой трибуны. Беларусь стояла у истоков создания ООН. И с первых дней занимает активную позицию. Наша дипломатия ярко проявила себя в годы независимости.

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы показываем своим многолетним уже путем развития, что эти посылы, эти наработки, они работают. Мы можем показать свое развитие в области сельского хозяйства, можем показать свое развитие в области других энергетических вещей. Ведь мы же, на самом деле, если декларируем выполнение целей устойчивого развития, если мы говорим о климатических изменениях, за последние десятки лет количество выбросов в атмосферу Республикой Беларусь сократилось на 35 %. Мы вводим окончательно в строй атомную электростанцию. Мы показываем, что мы работаем на альтернативных источниках энергии. Мы не берем природные запасы, мы не ухудшаем экологическую обстановку, но нам мешают развиваться те санкции, которые есть.