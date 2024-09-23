Поправку Москвы отклонили в угоду Западу? Как прошёл Саммит будущего в Нью-Йорке?
Как остановить негативные тенденции в глобальной политике? И как отвести мир от края пропасти? У Минска есть конкретные предложения. В их основе убежденность в решении всех вызовов на основе диалога о глобальной безопасности в духе Сан-Франциско. Речь о конференции 1945 года. Результатом которой стала разработка и согласование устава ООН.
Напомним, наша страна – один из учредителей организации. И сегодня ее голос вновь громко звучит с большой трибуны. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит Саммит будущего. Он организован на фоне острейшего геополитического кризиса. В его основе стремление отдельных стран Запада добиться мировой гегемонии. И дальнейшее раскручивание кризисной спирали может привести к глобальной катастрофе.
Как не единожды заявлял Александр Лукашенко, Беларусь миролюбивая и ответственная страна, стремящаяся к стабильности и безопасности во всем мире. Поэтому наша позиция на саммите проста и понятна: только совместными усилиями, уважая друг друга, мы способны обеспечить мир и безопасность на планете Земля. Итак, для работы над решением самых насущных проблем в штаб-квартире ООН собрались мировые лидеры, представители гражданского общества и эксперты.
Удастся ли им создать практический план по обеспечению лучшего будущего для людей, планеты? И какую роль в этом готов сыграть Минск? Материал Евгения Пустового.
Предложения, которые улучшат ситуацию в мире. И это вопрос не выбора, а необходимости. Что-что, а функционеры ООН хороши в самопиаре. Именно так они презентовали Саммит будущего в Нью-Йорке. К форуму высокого уровня готовились четыре года. А идея созвать его родилась в ковидный период. В итоге собрались главы государств, представители правительств из 150 стран мира. Приглашение белорусская сторона получила еще весной. На диалоговую площадку глобального масштаба Минск делегировали наших сенаторов.
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Двухдневные спичи были насыщены яркими эпитетами и метафорами. Про гендерную повестку и трансформацию глобального управления. Но как показывает время, после таких встреч мирового истеблишмента ничего не меняется. Дети Африки продолжают голодать, а экономики мировых гегемонов «питаться» за счет чужих государств и регионов. Президент все сказал еще на мировом саммите по климату. А до этого на этой же трибуне ООН. Безрезультатно.
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Кстати, в эти дни в ООН снова борются с климатом. Дон Кихоты мировой повестки немного вспомнили о многовекторности и вновь вернулись к транспарентности и гендерной демократии.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:
Наш мир переживает время потрясений и переходный период, но мы не можем ждать идеальных условий. Мы должны сделать первые решительные шаги к обновлению и реформированию международного сотрудничества и сделать его более сетевым, более справедливым и более инклюзивным уже сейчас. И сегодня, благодаря вашим усилиям, ваши превосходительства, дамы и господа, у нас есть Пакт о будущем, Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях, которые открывают наилучшие пути к новым возможностям и перспективам.
А место конкретной поправки от Москвы к Пакту о будущем о принципе невмешательства во внутренние дела других государств отклонили. Ряд государств, в том числе Беларусь, Россия, Иран, выступили против принятия документа. 15 стран воздержались.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Крупные страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, управляют своими интересами, реализуют свои интересы через площадку ООН. Более мелкие страны могут только на этой площадке выступить, сделать какое-то заявление. По-настоящему над мировым органом управления планеты ООН не стало. Она стала просто такой площадкой для дебатов, которую в полной мере используют всего небольшое количество стран. До распада Советского Союза, это был Советский Союз Соединенных Штатов, на данный момент практически монополия находится у Соединенных Штатов в управлении вот этой организации.
На языке дипломатии это звучит как отсутствие инклюзивного переговорного процесса. В простонародье: ООН уже не та. А ведь именно на победе советского солдата стоят подмостки этой мировой трибуны. Беларусь стояла у истоков создания ООН. И с первых дней занимает активную позицию. Наша дипломатия ярко проявила себя в годы независимости.
Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы показываем своим многолетним уже путем развития, что эти посылы, эти наработки, они работают. Мы можем показать свое развитие в области сельского хозяйства, можем показать свое развитие в области других энергетических вещей. Ведь мы же, на самом деле, если декларируем выполнение целей устойчивого развития, если мы говорим о климатических изменениях, за последние десятки лет количество выбросов в атмосферу Республикой Беларусь сократилось на 35 %. Мы вводим окончательно в строй атомную электростанцию. Мы показываем, что мы работаем на альтернативных источниках энергии. Мы не берем природные запасы, мы не ухудшаем экологическую обстановку, но нам мешают развиваться те санкции, которые есть.
Эта площадка является единственной крупнейшей трибуной для всего мирового сообщества. Но во внешней политике сложилась порочная практика – тон мировой повестке пытаются задавать функционеры и чиновники нью-йоркской штаб-квартиры. Резаный посыл нашего Президента, ООН – это точно не инструмент легитимизации интересов определенных государств.
Лукашенко: Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в ООН.
Сверхмиссия ООН – это поиск мира для всего мира. Но судя по повестке саммитов, бороться с изменениями климата и рассказывать о восстановлении глобальное доверия проще чем противостоять реваншизму нового колониального миропорядка. А это так напоминает печальную судьбу Лиги наций. Даже карикатуры остались актуальными.