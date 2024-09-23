Хоменко на саммите ООН: Беларусь не имеет внутренних противоречий и претензий к другим государствам

Беларусь была и остается миролюбивым государством, которое дорожит дружбой между народами – заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Хоменко на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Приглашение в адрес Беларуси принять участие во встрече еще весной направил Александру Лукашенко генеральный секретарь ООН. И вот сегодня с большой трибуны еще раз прозвучала наша позиция: только совместными усилиями, уважая друг друга, мы способны обеспечить мир и безопасность на нашей планете Земля.