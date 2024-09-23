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Хоменко на саммите ООН: Беларусь не имеет внутренних противоречий и претензий к другим государствам

23 сентября 2024 10:02
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Беларусь была и остается миролюбивым государством, которое дорожит дружбой между народами – заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Хоменко на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Приглашение в адрес Беларуси принять участие во встрече еще весной направил Александру Лукашенко генеральный секретарь ООН. И вот сегодня с большой трибуны еще раз прозвучала наша позиция: только совместными усилиями, уважая друг друга, мы способны обеспечить мир и безопасность на нашей планете Земля. 

Хоменко на саммите ООН: Беларусь не имеет внутренних противоречий и претензий к другим государствам -2

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Беларусь не имеет ни внутренних противоречий, ни претензий к другим государствам и придерживается принципов мирного урегулирования любых споров, равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Вместе с тем наш саммит проходит на фоне острейшего геополитического кризиса. В основе этого кризиса – стремление отдельных стран Запада добиться мировой гегемонии. Дальнейшее раскручивание кризисной спирали может привести к глобальной катастрофе. Поэтому возникают весьма насущные вопросы: как остановить негативные тенденции в глобальной политике, как отвести мир от края пропасти? Республика Беларусь предлагает конкретные ответы. В основе наших предложений – убежденность в решении всех вызовов на основе диалога о глобальной безопасности в духе Сан-Франциско.

Саммит будущего проходит под лозунгом «Все для человека, все во имя человека». Минск беспокоят вопросы вызовов и угроз в достижении устойчивого развития, влияние незаконного санкционного давления. Цель межправительственного диалога – подготовить пакт во имя будущего, глобальный цифровой договор и декларацию для будущих поколений. Соглашения станут итогом саммита. 

# ООН # Сергей Хоменко

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