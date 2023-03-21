«Польша – государство-паразит». Как предстоящие выборы в стране повлияют на международные отношения?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы видим, что поляки умело воспользовались войной, которая сейчас происходит на территории Украины, чтобы получить беспрецедентную степень влияния в Украине. Фактически сегодня грань между государствами исчезла. Остается ожидать только появления возрождения Речи Посполитой. Скорее всего рано или поздно чем-то подобным оно закончится. В чем опасность, на ваш взгляд, для Беларуси от этой новой Речи Посполитой? Как Минск может противодействовать планам польской элиты?
Андрей Мишин, профессор, директор Киевского института мирных исследований:
Польша – государство-паразит, она в военно-политическом смысле вытеснила уже Германию и Францию, она доминирует при принятии военно-политических решений. И сегодня ее военные ресурсы, потенциал, если мы не берем ядерный, а тот, что можно использовать на восточном фланге, вырос. На днях предотвратили теракт и в Приднестровье, в Тирасполе. Оказывается, там тоже замешаны польские спецслужбы. Мало кто знает, но аппетиты Польши простираются и на Транснистрию Приднестровья. Я с удивлением много раз от польских представителей ОБСЕ слышал, что это традиционные польские территории. Не говоря уже о тех литвинах, к которым они относят регионы Беларуси.
Надежда Сасс:
А может ли быть связана эта нездоровая активность Польши с грядущими выборами достаточно тяжелыми? Подобные действия рассчитаны на избирателей правящей партии.
Андрей Мишин:
Польша занимается демократическими интервенциями и критикует политическое устройство в Беларуси. Я хотел бы отметить, что в 2017 году в Польше было создано оппозиционное правительство, всю оппозицию и всех оппозиционных министров арестовали. Демократия, но это считается нормальным. С выборами там будет не просто фальсифицировано, за выборы в Польше отвечают определенные люди в МИ-6.
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