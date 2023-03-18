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Пустовой: именно при Лукашенко создана и сформирована страна

18 марта 2023 16:04
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Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Пустовой: именно при Лукашенко создана и сформирована страна-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Глазами необходимо лицезреть весь мир, но ногами крепко стоять именно на своей земле. Это я вам говорю как тот, кто за белорусскую государственность и белорускость, как журналист президентского пула, который исколесил уже полмира. Знаете, что такое счастье? Это когда на нашем понятном языке в храме виленского барокко (читай – белорусского архитектурного стиля) молятся за страну, власти, воинство и народ.

О главном. Первом и событиях в стране. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ.

Пустовой: именно при Лукашенко создана и сформирована страна-4

Евгений Пустовой:
Только вместе, только разам. Белорусы. Как национальность и как нация. Увидев разные страны и культуры древние, знаете, в чем сила Китая? Не в их все производительности и трудолюбии. Миску риса – и вперед. Создавать новые небоскребы для очередных корпораций с мировым именем и китайской пропиской. Их сила даже не в том, что они не отказались от коммунистической идеологии, а все самые знаковые корпорации в основном государственные. Их сила в том, что они уважают себя. И ценят свое.

Подробнее в видеоматериале.

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# «Политика без галстуков и купюр» # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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