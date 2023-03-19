«Сейчас идёт борьба за свободу». Почему США против независимости государств?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Если бы вы были гегемоном, который прощается с этим статусом, вы бы в каких обстоятельствах к подобным действиям пришли? Наверное, когда вы потерпели определенное поражение. Можем ли мы сказать, что те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Республика Беларусь, которые исходят из соседствующих государств, которые являются членами НАТО, и это свидетельствует о том, что сам Альянс сегодня находится в кризисе?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

В абсолютном кризисе, потому что Ближний Восток практически потерян, мы это видим. Того мира, который был раньше, к которому привыкли США, нет и больше не будет. Он уже рухнул. Сейчас идет борьба за будущее мироустройство, а старого порядка нет. Первое поражение США получили именно на Ближнем Востоке. Все началось с развала СССР, когда нам обещали, что будет мир, что НАТО не будет продвигаться, что во всем мире наступят процветание, демократия, свобода. В это время наши войска ушли из Восточной Европы, мы потеряли на какое-то время Ближний Восток, а американцы никуда не уходили. Они разрушили Ирак, Ливию, попытались уничтожить Сирию. В Сирии первый удар был нанесен достаточно серьезно. Именно Российской Федерацией, которая встала на ноги, встала с колен и стала бороться за свободу, за суверенитет и независимость, за право определять свою судьбу самостоятельно. И сейчас продолжается эта борьба во всем мире. Народы проснулись, целые нации проснулись. И борьба идет за одно – за право страны жить своим умом, не угрожать кому-то, не воевать с кем-то. Разве Россия кому-то угрожала? Нет. Разве Китай кому-то угрожает? Нет. Разве Иран, куда ездил глава государства, кому-то мешает?