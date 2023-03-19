«Подобные акции ещё будут». Военный эксперт о случившемся на аэродроме в Мачулищах

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Террористическая угроза нависла над Беларусью. В недавнем выступлении Александр Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны в попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. Комитетом госбезопасности вместе с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами была проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения. Именно он предпринял попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте, аэродроме Мачулищи, 26 февраля 2023 года. Мы видим, что спецоперация прошла успешно. Как вы считаете, какая была мотивация?
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Мотивация всегда одна – это провокационные действия. Они понимали, что это не будет иметь такой колоссальный успех, потому что это все-таки белорусский стратегический аэродром. Он предназначен в том числе для взлетов и посадок стратегических дальних ракетоносцев Российской Федерации. Поскольку Беларусь вместе с Россией являются Союзным государством, то этот аэродром может использоваться в любом момент. И подобные акции были уже неоднократно. Просто эта акция наиболее нашумевшая, потому что это очень значимый военный объект. Это раз.
Юрий Дудкин:
Второе. На территории Беларуси есть немало военных объектов различного назначения армии и флота Российской Федерации. Например, тот же знаменитый узел связей со стратегическими атомными подводными лодками в Пинске тоже вызывает огромный интерес у ЦРУ и их подручных – разведки Украины. Но пока что они туда добраться не могут, уж слишком хорошо он охраняется и хорошо замаскирован. Поэтому подобные акции еще будут.
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