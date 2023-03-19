«Подобные акции ещё будут». Военный эксперт о случившемся на аэродроме в Мачулищах

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Террористическая угроза нависла над Беларусью. В недавнем выступлении Александр Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны в попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. Комитетом госбезопасности вместе с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами была проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения. Именно он предпринял попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте, аэродроме Мачулищи, 26 февраля 2023 года. Мы видим, что спецоперация прошла успешно. Как вы считаете, какая была мотивация?