«Насилие – суть англосаксонской цивилизации». Вадим Елфимов рассказал, как это зародилось

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Знаменитая фраза из бессмертного хита Роджера Уотерса «Еще один кирпич в стену» (Another Brick in the Wall) «Hey, teacher, leave them kids alone» – известна всем. Даже тем, кто не знает, что такое Pink Floyd. И потому в переводе почти не нуждается. Но мы все же ее переведем, причем вместе с другими словами песни. «Эй, учитель, оставь этих детишек в покое. Нам не нужно образование. Нам не нужен контроль над нашими мыслями. И больше никакого черного сарказма в классных комнатах!»

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