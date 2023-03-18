Диалог власти и народа. Рассказываем о новой политической партии Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси официально создана партия «Белая Русь». Сегодня, 18 марта, прошел съезд, на котором утвердили ее устав и основные задачи. Партия станет своеобразным гарантом выполнения социального контракта между властью и обществом. Более тысячи делегатов со всей страны засвидетельствовали рождение новой политической силы и обязались защищать национальные интересы, в том числе за пределами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что предшествовало масштабному событию и почему это решение продиктовано самим временем – в материале Полины Королевы.

Говорить о создании политической партии в кругах «Белой Руси» (в смысле общественного объединения) начали еще в 2012 году. Но тогда белорусское общество было, что называется, аполитично. События последних лет, а также нынешняя международная обстановка, заметно изменили отношение белорусов к политической жизни страны. Гражданская позиция, четкое понимание ценностей, стремление найти правду в сумбурном потоке искаженной информации – сегодня наши люди созрели и готовы взять на себя ответственность за будущее Беларуси. 7 февраля был создан оргкомитет, задачей которого стало учреждение политической партии. Идею поддержали во всех регионах страны. И вот результат: партия «Белая Русь» утверждена, ее председателем назначен Олег Романов, среди делегатов – более тысячи человек.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

У Республики Беларусь есть выраженная специфика в построении своей партийной системы. Наши партии это не оппоненты государства. Это не те силы, которые нацелены на ослабление государства. Мы работаем на одну цель с белорусским обществом и государством – построение сильной и процветающей Беларуси, укрепление белорусского государства, обеспечение его конкурентоспособности в условиях жестких вызовов, которые получила наша страна в последние годы и десятилетия.

В президиуме съезда 12 человек. Среди них – политики, специалисты в сферах образования и промышленности, медики и журналисты. Это показательно, ведь столь же разноплановой станет и сама партия. Она нацелена не на отдельные слои общества, а призвана объединить всех белорусов. Потому и программу «Белой Руси» создавали с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. Важно, что основная концепция не подверглась критике, заложенные изначально принципы получили полную поддержку со стороны белорусов.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации г. Минска РОО «Белая Русь»:

Тот диалог, который сегодня выстраивается «Белой Русью» между обществом и государством, просто необходим. Особенно когда наши недружественные государства, соседи готовы создавать провокации, фейки. Нам нужно держать достойный ответ. И белорусское общество показывает, что оно консолидировано, и наша партия решает простые, доступные для всех задачи.

Создание новой партии ее делегаты уже назвали важнейшим событием белорусской современности. Устав политического органа это 14 разделов. Они не противоречат законодательству и в полной мере соответствуют Конституции Беларуси. Шесть основных целей партии направлены на блага государства, общества и личности. Как отметил Олег Романов, без развитой личности нет общества, без общества – нет страны.

Полина Королева, корреспондент:

Согласно уставу, высшим руководящим органом является съезд. Первый проходит сегодня, созываться он должен не менее одного раза в пять лет. Однако возможны внеочередные собрания, ведь современный мир очень быстро меняется. И партия должна реагировать на эти перемены, чтобы не превратиться в условную и мертвую организацию. Однако с уверенностью могу сказать, что переживать за этот вопрос не стоит, ведь в числе делегатов бывшие активисты общественного объединения «Белая Русь». И вот у этих людей с активностью и умением идти вперед все в порядке. Свидетелями рождения новой политической силы в стране стали более тысячи делегатов со всей страны. Интересы молодежи представляют активные сверстники. Кто, несмотря на безграничный запас энергии и идей, готов прислушиваться к старшим коллегам.

Оксана Котова, начальник управления воспитательной работы с молодежью ГГУ имени Янки Купалы:

В нашей первичной организации членами являются не только работники, но и студенты и молодежь. У молодежи есть инициатива, желание, есть возможности открывать, развивать. Создавать инновации, которые позволят развиваться нашей стране. У более старшего поколения есть опыт, мудрость, традиция, которые они готовы передать молодежи. Такое оптимальное сочетание позволит выбрать оптимальный курс и привнесет положительный тренд в развитии партии.

Большое внимание в программе партии уделено безопасности граждан, нашей культуре и истории. «Белая Русь» будет отстаивать идеи национальной самобытности белорусов. При этом основой всех предстоящих решений станет опыт прошлого. Ведь будущее нашей страны это общность всего, с чем когда-либо сталкивались белорусы: не только успехи, но и падения. Делать выводы важно. А закрывать глаза и создавать в истории белые пятна – недопустимо.

Станислав Сильенко, учитель средней школы № 1 г. Буда-Кошелево:

Так как я историк, учитель истории, для меня важно сохранение историко-культурного наследия, недопущение распространения фейков о нашей истории, особенно о Великой Отечественной войне. В наше время это актуальная проблема. И безусловно, воспитание молодых людей в духе патриотизма.

Концентрировать силы партия будет внутри страны, но сегодня очевидно, что без крепких международных связей, как говорится, каши не сваришь. Важным направлением внешней политики остается дипломатия и развитие партнерства за рубежом. Это вопрос репутации Беларуси, а также отстаивание наших национальных интересов. Как предупредил партийцев политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок, избранный членом политсовета, им предстоит круглосуточно выдерживать натиск западной пропаганды. «Наша идеология – яростное созидание». Григорий Азаренок вошел в политсовет партии «Белая Русь»