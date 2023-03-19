Кто хочет втянуть Беларусь в войну? Ответили эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Кто пытается втянуть Беларусь в войну?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Те же, кто развязал войну в Украине, кто пытается втянуть сейчас Грузию в войну и раскачивает ситуацию, те же, кому не нравится мирная Молдова, кто не хочет, чтобы Армения и Азербайджан мирно жили. Им тоже это не нравится. И Беларусь. Кто это делает? США и их союзники, марионетки в ЕС, потому что польский, литовский народы этого не хотят. Отсюда провокации, попытка любой ценой втянуть не только Беларусь. После Беларуси втянется вся Европа. И это будет крах.

Юрий Дудкин, военный эксперт:

Я согласен с коллегой. Дело в том, что США находятся на данный момент на гране экономического и финансового коллапса. Если мы вспомним историю Второй мировой войны, Первой мировой войны, то США поправляли свое положение именно подобным образом. Они развязывали всеми возможными способами в Европе войны, чтобы поправить свое финансовое положение и выйти из этого коллапса. Вот что такое для США все эти пока что локальные конфликты, а в будущем, может быть, и глобальные.