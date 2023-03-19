Кто хочет втянуть Беларусь в войну? Ответили эксперты
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Кто пытается втянуть Беларусь в войну?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Те же, кто развязал войну в Украине, кто пытается втянуть сейчас Грузию в войну и раскачивает ситуацию, те же, кому не нравится мирная Молдова, кто не хочет, чтобы Армения и Азербайджан мирно жили. Им тоже это не нравится. И Беларусь. Кто это делает? США и их союзники, марионетки в ЕС, потому что польский, литовский народы этого не хотят. Отсюда провокации, попытка любой ценой втянуть не только Беларусь. После Беларуси втянется вся Европа. И это будет крах.
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Я согласен с коллегой. Дело в том, что США находятся на данный момент на гране экономического и финансового коллапса. Если мы вспомним историю Второй мировой войны, Первой мировой войны, то США поправляли свое положение именно подобным образом. Они развязывали всеми возможными способами в Европе войны, чтобы поправить свое финансовое положение и выйти из этого коллапса. Вот что такое для США все эти пока что локальные конфликты, а в будущем, может быть, и глобальные.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации:
Экзистенциальная угроза Российской Федерации, Беларуси (мы в Союзном государстве находимся) исходит от того самого мирового гегемона, который теряет на данный момент свою гегемонию. Поэтому они втягивают Европу, соседние страны сначала в асимметричную войну, а сейчас в горячую фазу, пытаются расшатать ситуацию дальше. Олег Сергеевич здесь правильно упомянул Грузию, Молдову, Приднестровье в частности, я думаю, там и Румыния подтянется, а не только поляки. Мы видим, что Румыния превратилась в серьезный оружейный хаб. Не только Польша через Люблин в Жешув поставляет оружие ВСУ, но и Румыния. Поэтому тут геополитический ландшафт немного шире.
Андрей Мишин, профессор, директор Киевского института мирных исследований:
Я бы сразу и период сказал. Я могу ответить, кто после Брексита пытается втянуть Беларусь в новую гибридную войну, в активную ее часть. Передо мной прозвучал термин «экзистенциальная угроза». Извините, до Брексита его использовали только в Оксфорде. И вот он активно появляется в стратегиях Бориса Джонсона в оборонном докладе, потом в стратегии военной безопасности, обороны Украины. Прежде всего это атлантисты – Британия, США – и их троянский козлик Польша, троянский ослик Украина.
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