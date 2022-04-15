Борис Грызлов: планируется увеличение бюджета Союзного государства и насыщение его новыми программами на 2023 год

Новости Беларуси. Беларусь и Россия продолжат поддерживать друг друга на международной арене, а бюджет Союзного государства будет увеличен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 15 апреля говорили председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и посол России в нашей стране Борис Грызлов. Это первый официальный визит Грызлова в Палату представителей в должности дипломата.

На повестке дня – двусторонние и межпарламентские отношения, а также вопросы по дальнейшему строительству Союзного государства. Основа для этого уже создана. На сегодня утверждено 28 союзных программ, в рамках которых обеим странам предстоит принять около 400 новых законов. Также России интересен законотворческий опыт Беларуси в рамках недавно принятых изменений в Конституцию. Обсудили также и бюджет Союзного государства.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Бюджет Союзного государства принимается на парламентском собрании, потом уже подписывается в рамках Высшего государственного совета. На сегодняшний день он составляет около 5 миллиардов российских рублей в год. Готовятся программы, которые необходимо включить в бюджет Союзного государства. Есть уже и конкретные предложения, есть и общий подход. Думаю, что необходимо будет на 2023 год говорить об увеличении бюджета Союзного государства и насыщении его новыми программами.