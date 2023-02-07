Политолог про СВО: дипломатических возможностей урегулирования этого конфликта нет

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Из уст многих западных политиков, бывших и нынешних, звучит, что красные линии испарились, их просто нет, каждый воюет так, как он хочет, как он может. И помимо этого, о переговорах напрочь забыли. Каждый вторит о том, что результат этой битвы, этого столкновения Запада и Востока, будет на поле боя. Согласны ли вы с этим?

Александр Шпаковский, политолог:

Почему притихли сейчас украинцы? Потому что Лукашенко в свое время сказал, что развернем комплексы «Полонез», нанесем удар по вашей столице. И они прекрасно знают (и в Киеве, и на Западе), что, если Лукашенко сказал, это будет сделано. Вот если Россия перейдет к таким же решениям, значит, только на поле боя. На сегодня дипломатических возможностей урегулирования этого конфликта нет. Должен произойти какой-то военный перелом, и тогда стороны начнут говорить о переговорах. Надежда Сасс:

Юрий, судя по всему, весна будет жаркой?

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Я абсолютно согласен с господином Шпаковским, что только какая-то, хотя бы ощутимая, победа на фронте, поможет задуматься Западу, с кем садиться за стол переговоров. Но не с Киевом! За стол переговоров должен садиться Запад в лице США и Москва. Поскольку специальную военную операцию начинала Российская Федерация, то, безусловно, и ей выдвигать условия по подобным переговорам. Никто не имеет права сегодня Российской Федерации диктовать условия мира, переговоров и так далее. Если, не дай бог, как мы уже здесь упоминали, между Украиной и Россией будет подписано нечто Хасавюрта, то сами себе можете представить, что будет происходить внутри, в социальном истеблишменте в Российской Федерации. Это будет социальный взрыв. Общество не поймет руководство государства, которое пойдет на подобные меры.