Политолог про СВО: дипломатических возможностей урегулирования этого конфликта нет
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Из уст многих западных политиков, бывших и нынешних, звучит, что красные линии испарились, их просто нет, каждый воюет так, как он хочет, как он может. И помимо этого, о переговорах напрочь забыли. Каждый вторит о том, что результат этой битвы, этого столкновения Запада и Востока, будет на поле боя. Согласны ли вы с этим?
Александр Шпаковский, политолог:
Почему притихли сейчас украинцы? Потому что Лукашенко в свое время сказал, что развернем комплексы «Полонез», нанесем удар по вашей столице. И они прекрасно знают (и в Киеве, и на Западе), что, если Лукашенко сказал, это будет сделано. Вот если Россия перейдет к таким же решениям, значит, только на поле боя. На сегодня дипломатических возможностей урегулирования этого конфликта нет. Должен произойти какой-то военный перелом, и тогда стороны начнут говорить о переговорах.
Надежда Сасс:
Юрий, судя по всему, весна будет жаркой?
Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Я абсолютно согласен с господином Шпаковским, что только какая-то, хотя бы ощутимая, победа на фронте, поможет задуматься Западу, с кем садиться за стол переговоров. Но не с Киевом! За стол переговоров должен садиться Запад в лице США и Москва. Поскольку специальную военную операцию начинала Российская Федерация, то, безусловно, и ей выдвигать условия по подобным переговорам. Никто не имеет права сегодня Российской Федерации диктовать условия мира, переговоров и так далее. Если, не дай бог, как мы уже здесь упоминали, между Украиной и Россией будет подписано нечто Хасавюрта, то сами себе можете представить, что будет происходить внутри, в социальном истеблишменте в Российской Федерации. Это будет социальный взрыв. Общество не поймет руководство государства, которое пойдет на подобные меры.
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):
Войны зачастую продолжительное время занимают. Как мы помним, Корейская война шла три года, Ирано-иракская война шла семь лет. Мы как-то привыкли, что войны скоротечны. Видим, что специальная военная операция идет 11,5 месяца, поэтому мы не знаем, к сожалению, что нам будущее готовит. Очень важно, чтобы общество имело то, что по-английски называется красивым словом resilience. По-русски это нельзя перевести, это возможность мобилизовываться, держать удар и наносит удар в ответ, потому что каждый раз, когда общество в России могло это делать, Россия побеждала. Тому пример Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Каждый раз, когда тыл сдувался и предавал свою армию, Россия проигрывала, что было с приходом большевиков к власти.
Надежда Сасс:
Думаю, в этом все эксперты друг с другом согласны. Думаю, что ни у кого нет ожиданий, что война в Украине скоро закончится. За прошедшие 12 месяцев ставки стали слишком высоки, чтобы какая-то из сторон могла себе позволить проявить слабость. Будущий мир завоевывается на полях сражений. Потому и закончу цитатой все того же Карла фон Клаузевица: «Бой – это единственный эффективный способ ведения войны; его цель – уничтожение вражеских сил как средство прекращения конфликта».
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