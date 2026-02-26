Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь

Катер под американским регистрационным номером вошел в воды Кубы и открыл огонь. Есть убитые и раненные. Все пострадавшие доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно заявлению кубинского внешнеполитического ведомства, скоростное судно, под флагом США, было обнаружено пограничной охраной в территориальных водах острова. При попытке приблизиться к нему для проверки, экипаж открыл стрельбу, ранив командира кубинских пограничников. В завязавшейся перестрелке четверо нападавших с американской стороны были убиты, еще шестеро получили ранения. Власти США заявили, что тщательно расследуют инцидент и отреагируют соответствующим образом.

Марко Рубио, госсекретарь США:

Мы немедленно начали расследование. На данный момент в нем участвуют Министерство внутренней безопасности, береговая охрана и другие ведомства. Большая часть имеющейся у нас информации предоставлена кубинскими властями. Наше посольство в Гаване работает над этим прямо сейчас, запрашивая доступ к людям, находившимся на борту этих судов, чтобы выяснить, были ли они гражданами США.

По заявлению МВД Кубы все пассажиры катера, открывшие огонь, были кубинцами, имеющими вид на жительство в США и намеревались проникнуть на остров в террористических целях. Большинство из них имеют криминальное прошлое и разыскиваются кубинскими властями. Нападавшие были в бронежилетах, в камуфляжной форме, вооружены автоматами, пистолетами и гранатами.