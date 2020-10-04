Прямой эфир

Политолог из Латвии: «Александр Григорьевич был уже под санкциями до 2016 года. Ничего от этого не изменилось»

04 октября 2020 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЕС официально ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Среди них глава МВД Беларуси, его заместители, а также весь состав ЦИК. Им запрещено въезжать в Евросоюз. Любые активы, если есть таковые на территории союза, будут заморожены, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Примечательно, что в списке нет Александра Лукашенко. Но ЕС пояснил: «Мы будем следить за развитием событий».

Дополнительно заявили и о пересмотре отношений с государством. Наша страна в свою очередь запретила ряду чиновников из ЕС въезд в Беларусь. МИД уточнил: если Евросоюз продолжит раскручивать «санкционный маховик», то пусть ожидает «более серьезных последствий».

К слову, санкции против белорусских чиновников вводятся не впервые. Эксперты говорят разное. Кто-то считает, что санкции не оказывали серьезного влияния на экономику страну. Не окажут и сейчас. Другие считают иначе – на экономику влияют. Пусть не прямым образом, но опосредованно.

Политолог из Латвии Артур Рубикс специально для СТВ прокомментировал это решение Евросоюза.

Политолог из Латвии: «Александр Григорьевич был уже под санкциями до 2016 года. Ничего от этого не изменилось»-1



Артур Рубикс, политолог (Латвия):
Александр Григорьевич был уже под санкциями до 2016 года. Ничего от этого не изменилось, Европа от этого не выиграла. Они начали понимать, что надо разговаривать, и в последнее время этот диалог вроде начал налаживаться. Но, в конце концов, после выборов Европа решила, что все-таки Президент, выбранный белорусским народом, их не устраивает. Поэтому какое-то запоздалое, хотя и запоздалое.

Хотя и Кипр палку в колеса этим санкциям вставил – требовал своего. Но, в конце концов, его смогли уговорить. Не знаю, что им пообещали, и санкции введены – с большим опозданием.

# Международная политика # Артур Рубикс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Леонид Калашников: им нужна Беларусь как государство, которое сохраняет дружественные отношения с Россией
04 октября 2020 18:33

Леонид Калашников: им нужна Беларусь как государство, которое сохраняет дружественные отношения с Россией

Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл
04 октября 2020 18:29

Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл

Эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это если не третья мировая война, то достаточно серьёзная угроза глобального конфликта»
04 октября 2020 18:20

Эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это если не третья мировая война, то достаточно серьёзная угроза глобального конфликта»