Политолог из Латвии: «Александр Григорьевич был уже под санкциями до 2016 года. Ничего от этого не изменилось»

Новости Беларуси. ЕС официально ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Среди них глава МВД Беларуси, его заместители, а также весь состав ЦИК. Им запрещено въезжать в Евросоюз. Любые активы, если есть таковые на территории союза, будут заморожены, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Примечательно, что в списке нет Александра Лукашенко. Но ЕС пояснил: «Мы будем следить за развитием событий».

Дополнительно заявили и о пересмотре отношений с государством. Наша страна в свою очередь запретила ряду чиновников из ЕС въезд в Беларусь. МИД уточнил: если Евросоюз продолжит раскручивать «санкционный маховик», то пусть ожидает «более серьезных последствий».

К слову, санкции против белорусских чиновников вводятся не впервые. Эксперты говорят разное. Кто-то считает, что санкции не оказывали серьезного влияния на экономику страну. Не окажут и сейчас. Другие считают иначе – на экономику влияют. Пусть не прямым образом, но опосредованно.