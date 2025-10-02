В Минске наградили победителей городского проекта «Минская смена-2025»

В Минске подвели итоги масштабного городского проекта «Минская смена-2025», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На протяжении двух дней футбольный манеж стал центром притяжения инновационных идей.

Более 300 финалистов. Школьники, студенты и работающая молодежь представили 184 проекта. Они были отобраны из тысячи заявок. Победителей определили в 11 номинациях, а также обладателя Гран-при.

Среди лучших проектов – концепция развития ландшафтных территорий «Парк писателей» в номинации «Экология и благоустройство», инициатива по популяризации белорусских брендов через платформы для «Развития малого бизнеса» и проект по созданию коллекции белорусских костюмов в сфере культуры.

Также жюри отметило мобильное приложение в сфере здравоохранения, образовательную игру и туристический проект «Открой Беларусь».