В Минске наградили победителей городского проекта «Минская смена-2025»

В Минске подвели итоги масштабного городского проекта «Минская смена-2025», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На протяжении двух дней футбольный манеж стал центром притяжения инновационных идей.
В Минске подвели итоги масштабного городского проекта «Минская смена-2025», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На протяжении двух дней футбольный манеж стал центром притяжения инновационных идей.
Более 300 финалистов. Школьники, студенты и работающая молодежь представили 184 проекта. Они были отобраны из тысячи заявок. Победителей определили в 11 номинациях, а также обладателя Гран-при.
Среди лучших проектов – концепция развития ландшафтных территорий «Парк писателей» в номинации «Экология и благоустройство», инициатива по популяризации белорусских брендов через платформы для «Развития малого бизнеса» и проект по созданию коллекции белорусских костюмов в сфере культуры.
Также жюри отметило мобильное приложение в сфере здравоохранения, образовательную игру и туристический проект «Открой Беларусь».
Федор Леонов, студент Белорусского национального технического университета:
У нас возникла идея разработать веб-портал, который будет в интерактивной форме представлять информацию о ведущих предприятиях Республики Беларусь. Таким образам мы планируем привлечь молодых специалистов на ведущие предприятия. Проект реализовывается средствами веб-портала с возможностью интерактивного взаимодействия.
Кристина Веремеева, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Это карта путешествий. Человек заранее заказывает ее у нас. Он выбрал, например, что в этом году ему необходимо посетить те и те достопримечательности. Он обращается к нам, заказывает карту путешествий, и мы ему уже присылаем готовый продукт.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Те проекты, которые мы сегодня увидели, действительно очень полезны для города. Они охватывают практически все направления и сферы жизнедеятельности человека и создают ему комфорт и удобство.
Лучшие идеи «Минской смены» будут воплощены в жизнь. Составлен план по их реализации. За каждым проектом закрепят куратора.