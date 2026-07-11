Пока в Анкаре делят военные бюджеты, в Минске думают о товарообороте. Разбор геополитического пасьянса

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Еще не успели остыть типографские краски аналитики большой командировки Первого, а в информационном пространстве новости вытесняют одна другую. Новости о мире. Весьма показательная встреча Лукашенко и Мерзиёева на фоне западных посиделок с витиеватым коммюнике, который вмещается в одно слово – война.
Лукашенко и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Беларуси и Узбекистана.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
Только за последний год в укрепление нашей оборонно-промышленной базы было инвестировано 37 миллиардов долларов. Согласно нашим прогнозам, к следующему году Альянс может производить около 4 миллионов артиллерийских снарядов в год. Почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Евгений Пустовой:
И пока в Анкаре на саммите НАТО спихивали друг на друга растущие расходы на военные бюджеты, в Минске думали, как увеличить товарооборот между странами. Мировая турбулентность это не гарантирует, поэтому нам, средним миролюбивым государствам, приходится создавать самим эти условия. Общие внешнеполитические цели и взаимодополняемые экономики – уже два козыря в геополитическом пасьянсе, а ведь есть еще два. Общее прошлое и близкие отношения между лидерами государств. Узбекистан дальше России, но во всех смыслах ближе к дальней дуги. Сотрудничество с Центрально-Азиатскими странами – это еще один важный вектор нашей внешнеполитической концепции. Но его толщина зависит от личных отношений между главами государств.
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