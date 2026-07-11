Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО: Только за последний год в укрепление нашей оборонно-промышленной базы было инвестировано 37 миллиардов долларов. Согласно нашим прогнозам, к следующему году Альянс может производить около 4 миллионов артиллерийских снарядов в год. Почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Евгений Пустовой:

И пока в Анкаре на саммите НАТО спихивали друг на друга растущие расходы на военные бюджеты, в Минске думали, как увеличить товарооборот между странами. Мировая турбулентность это не гарантирует, поэтому нам, средним миролюбивым государствам, приходится создавать самим эти условия. Общие внешнеполитические цели и взаимодополняемые экономики – уже два козыря в геополитическом пасьянсе, а ведь есть еще два. Общее прошлое и близкие отношения между лидерами государств. Узбекистан дальше России, но во всех смыслах ближе к дальней дуги. Сотрудничество с Центрально-Азиатскими странами – это еще один важный вектор нашей внешнеполитической концепции. Но его толщина зависит от личных отношений между главами государств.