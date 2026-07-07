Конфликт между Польшей и Украиной – как Навроцкий делает рейтинг на Зеленском? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Патриот – это тот, кто больше всех купил ракет «Patriot». Вот главный принцип, по которому американцы оценивают союзников. Но на всех ракет не хватает, и если бы между Польшей и Украиной не вспыхнул конфликт из-за Бандеры, мы бы так и не узнали, как и для чего поляки передают украинцам стратегические вооружения.
Война орденов между Польшей и Украиной – почему Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла?
Каждый в школе сталкивался с тем, когда тебе вроде бы дают списать, но делают это так, чтобы хорошую оценку ты не получил. Примерно так же поляки помогают украинцам – оружие в первый год они давали бесплатно, но за этим была своя игра – ослабить Украину, поставить ее в зависимость от Польши и получить трудовые ресурсы и капитал.
Теперь все идет к тому, что за помощь придется платить территорией. Польское общество сегодня прогревают на теме исторической справедливости. Волынская резня не сходит со страниц польских СМИ и, наверно, впервые за 4 года СВО подняли вопрос о том, что Украине не надо больше помогать. По последнему соцопросу, 70 % поляков считают, что Зеленский ведет себя оскорбительно. А значит, на этой теме можно делать рейтинг.
Андрей Лазуткин:
Канцелярия Навроцкого уже выдала заявление, что хорошо бы защитить интересы поляков в «Восточной Малопольше» – так они назвали Западную Украину. Это примерно то же самое, что для России – «Новороссия», то есть появился намек на исторический справедливый возврат территорий.
Секрет Полишинеля вскрыл скандал с Бандерой. Когда Зеленский перезахоронил коллаборациониста Мельника и обещал создать национальный пантеон из Бандеры и других военных УПА и ОУН, которые совершали преступления против поляков, эта тема взбудоражила всех.
Считается, что в Волынской резни было убито до 100 тысяч поляков, и это грубая цифра, потому что никто не устанавливал национальную принадлежность погибших – это были жители Волыни, в том числе там могли быть и этнические белорусы.
Но если жертвы Волынской резни известны, то вот польский парламент, оказывается, до сих пор не знает, в каком объеме оказывается помощь Украине. Ведь Кароль Навроцкий, который поднял тему оружия на фоне скандала с Бандерой, управляет армией только в военной время. В мирное время это кукла, но он может требовать от премьера объяснений через запросы депутатов.
Подробности в видео.