Андрей Лазуткин, политолог:

Патриот – это тот, кто больше всех купил ракет «Patriot». Вот главный принцип, по которому американцы оценивают союзников. Но на всех ракет не хватает, и если бы между Польшей и Украиной не вспыхнул конфликт из-за Бандеры, мы бы так и не узнали, как и для чего поляки передают украинцам стратегические вооружения.

Война орденов между Польшей и Украиной – почему Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла?

Каждый в школе сталкивался с тем, когда тебе вроде бы дают списать, но делают это так, чтобы хорошую оценку ты не получил. Примерно так же поляки помогают украинцам – оружие в первый год они давали бесплатно, но за этим была своя игра – ослабить Украину, поставить ее в зависимость от Польши и получить трудовые ресурсы и капитал.

Теперь все идет к тому, что за помощь придется платить территорией. Польское общество сегодня прогревают на теме исторической справедливости. Волынская резня не сходит со страниц польских СМИ и, наверно, впервые за 4 года СВО подняли вопрос о том, что Украине не надо больше помогать. По последнему соцопросу, 70 % поляков считают, что Зеленский ведет себя оскорбительно. А значит, на этой теме можно делать рейтинг.