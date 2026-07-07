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Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана

07 июля 2026 17:23
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Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана. 8 и 9 июля Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь с официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное направление в повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них – Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.

# Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Беларусь-Узбекистан

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