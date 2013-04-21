Почему уволены ключевые чиновники в сфере белорусской энергетики?

Новости Беларуси. О резонансном совещании у Президента в начале недели и, как следствие, громких отставках в сфере энергетики уже в середине рабочей семидневки.

Портфелей лишились три ключевые фигуры в энергетике, среди них и уже экс-министр Озерец. А всё дело в цене энергетического вопроса, а точнее в тарифах на тепло- и электроэнергию. Детально разобраться, как и насколько обоснованно формируют эти цифры, на неделе потребовал Президент, а еще потребовал навести порядок в работе всего энергокомплекса страны.

Несколько лет назад гродненское предприятие «Химволокно» было на грани банкротства. Себестоимость продукции выходила значительно выше, чем у конкурентов. Высокие тарифы на электричество сводились на нет даже работу на новом, более экономном, оборудовании. В общем, химики решили вырабатывать электричество самостоятельно. Купили газомоторные агрегаты — это и электричество, и тепло. Этот проект окупился всего-то через два года.

Виктор Окунев, главный энергетик производственно-технологического комплекса «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»:

В себестоимости продукции энергия в те годы составляла где-то 18%, сейчас - чуть больше 5%. Если бы мы не приняли, в своё время не решили бы, мы могли быть банкротами.

Себестоимость производимой электроэнергии на предприятии всего 4,9 центов за киловатт/час. А тариф у Минэнерго - 14,4 цента. Как говорится, почувствуйте разницу.

Случай, когда предприятие отказывается от таких госуслуг, по стране далеко не единичный. «Электричество втридорога» — тема, получившая «разбор полетов» на совещании у Президента.

Только за последние 6 лет государство ежегодно инвестировало в энергетику более чем по миллиарду долларов на модернизацию. Однако вместо удешевления тарифов за счет работы на современном оборудовании энергетики требуют повысить цены. Плюс просят еще денег на развитие. Получается, чем дальше модернизация, тем больше предприятий отказываются от «усовершенствованных» услуг Минэнерго.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Смотрите, до чего доходит. Промышленные предприятия и организации «Жилкоммунхоза» просто отказываются от услуг Минэнерго. В результате энергетические предприятия становятся более затратными, а покрывать свои растущие издержки энергетики планируют за счет населения и бюджета. Такая позиция для государства контрпродуктивна. И так дело не пойдет. Энергетики у нас сформировали общество, которое можно назвать «государство в государстве». Это своя независимая некая организация. С элементами мафии и банды.

Складывалось мнение, что министр энергетики Озерец (забегая вперед, скажем, что он уже бывший руководитель) то ли не услышал, о чем говорит Президент, то ли не понял, то ли просто проигнорировал. Вооружившись папками с бумагами, объемными докладами и десятками слайдов, Александр Владимирович начал рассказывать о модернизации отрасли. О проектах, которые на слуху уже много-много лет. На них потрачены огромные деньги. А эффекта мало, нет вообще или сплошные убытки. Но самое удивительное, что Александр Владимирович говорил обо всем этом, как будто ничего и не было, а модернизация еще только впереди.

Александр Озерец, экс-министр энергетики Республики Беларусь:

На слайде восьмом видно, что у нас разработана жесткая система контроля за использованием финансовых средств. Делается план для каждой организации и поквартально проводится сбор средств. Каждая копейка находится на учете.

Александр Лукашенко:

Все, что вы сказали, можно было бы опустить. Опустить почему: убеждать нас в модернизации абсолютно не надо. И то, что вы перечисляли, это было принято Правительством, Президентом уже давно.

Однако Александра Владимировича было не остановить. В Интернете это называется троллингом. Человека спрашивают про Фому, а он увлеченно рассказывает про Ерёму.

После нескольких попыток Президента заставить министра отвечать на вопросы о заваленных проектах, Озерец, все-таки, упомянул несколько. Например, Минскую ТЭЦ-5. Новое дорогое оборудование на ней не проработало и года.

Александр Озерец:

Вот этот нелепый случай по прессовке дизельных трубопроводов, которые должны резервировать газ, на самом деле сделан ляпсус, когда топливо попало в камеру сгорания и сгорели лопатки газовой турбины.

Таких вот нелепых случаев на поверку оказывается немало. А общую сумму убытков никто назвать так и не решился. Из результатов проверок Комитета Госконтроля и КГБ вырисовывается очень мрачная картина. Штат в Министерстве с момента создания вырос вдвое, тендеры выигрывают фирмы с сомнительной репутацией, при этом импорт электроэнергии растет, несмотря на модернизацию, контроль за расходованием средств практически отсутствует. Деньги тратятся, например, на увеличение добычи торфа, а получается, что его разработка только уменьшается.

Сроки по крупным энергетическим проектам переносятся на годы, несмотря на заплаченные деньги. Скажем, модернизация энергоблока Берёзовской ГРЭС должна была завершиться в 2010. Иностранный поставщик получил аванс в 20 млн. долларов, но и сегодня нет уверенности, что проект запустят в ближайшее время.

Александр Озерец:

Наверное, не совсем были готовы технические кадры.

Александр Лукашенко:

То есть у нас люди глупые, не готовы были эксплуатировать и, более того, они не готовы были даже конкурс, тендер провести, чтобы выбрать надежное дешевое оборудование, так я понял вас?

Александр Якобсон, Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Эта фирма, которая изготавливает сегодня это оборудование, вообще впервые в истории делает такой мощности (180 мегаватт) оборудование. Она не имела такого опыта. И сам директор предприятия говорит, что не будет конечного оборудования. Более того, на сегодняшний день еще надо на 8 миллионов евро дополнительного оборудования.

Александр Лукашенко:

Это еще мало денег? Вы уголовное дело возбудили по этому факту?

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Господин Президент, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом. И здесь имелись определенные неточности. «Брестэнерго» категорически заявляли о несостоятельности и невозможности ОАО «Теплоэнергосервис» реализовать этот проект и предупреждали о тех негативных последствиях, которые могут наступить. Они и наступили.

Александр Лукашенко:

Владимир Михайлович, вы подписывали документы?

Валерий Вакульчик:

Его заставили. Было указание с Минэнерго, обязывающее его исключить саботаж и подписать контракт на таких условиях, как было принято решением министерства.

Александр Лукашенко:

Это так?

Владимир Шишко, генеральный директор РУП «Брестэнерго»:

Да, мне было поручено заключить контракт.

Александр Лукашенко:

А зачем вы его заключили, зная о том, что это провальный контракт? Вам задают конкретный вопрос: зачем вы подписали этот договор? Что, значит, человека, прожившего почти полжизни, заставить подписать заранее преступный договор? Вот объясните мне это! Тут еще надо говорить о том, сколько мы потеряли, об упущенной выгоде.

Валерий Вакульчик:

Упущенная выгода составила порядка 70 млн. долларов США.

Цена вопроса — 20% недостающего оборудования модернизируемой турбины Березовской ГРЭС. Как только она заработает, себестоимость вырабатываемой электроэнергии снизится. Суббота. На объекте - 50 человек. Требуемого оборудования по-прежнему не хватает. Турбина простаивает уже не первый год.

Андрей Личик, руководитель ремонта турбин филиала РУП «Брестэнерго» Березовская ГРЭС:

Мы все новости смотрим, слушали Президента, следили в интернете за новостями. На нашем предприятии все стабильно. Работой мы загружены. На пятом блоке мы справляемся со всеми поставленными задачами, задержка бывает только из-зи отсутствия поставок.

Владимир Семеняко, директор филиала РУП «Брестэнерго» Березовская ГРЭС:

Мы были против этого поставщика, но что состоялось – то состоялось. Сейчас жалеть поздно, сейчас надо вводить.

На соседнем объекте Березовской ГРЭС специалисты из Поднебесной трудятся под лозунгом: «Меньше говори — больше делай». Скоро здесь появится современная парогазовая установка. В отличие от провальной модернизации пятого энергоблока, все оборудование уже на стройплощадке. Работы ведутся строго по графику. Пробный запуск запланирован на декабрь этого года.

Минэнерго жалуется, что белорусы недостаточно покрывают тарифы на свет и тепло. К 2015 году энергетики планируют их увеличить. Так, чтобы человек платил 60% от реальной их стоимости. Парадокс в том, что точных цифр с расчетами этих самых тарифов просто не существует. Тогда спрашивается: как в Минэнерго определяют, сколько кто недоплачивает за свет и тепло? Не берется ли эта цена с потолка?

Александр Лукашенко:

Вы душите население, душите предприятия, вы приходите ко мне постоянно и просите, и требуете, что надо тарифы увеличивать для населения. До сих пор у меня полной ясности нет. И мне кажется, что увеличена там себестоимость. Факты приводили. Она в два раза выше, чем могла бы быть. А если в два раза выше, то наше население платит не 30%, а 60% с лишним. Ну, попробуйте меня опровергнуть! У меня нет этой информации. Вот я так подсчитал. А вы говорите, что сурово.

Выяснилось, что огромные деньги Минэнерго тратит на разветвленную сеть баз отдыха. Как правило, убыточных, что тоже вызывает удивление, ведь по стране это достаточно прибыльный бизнес. При этом расходы на содержание своих санаториев Минэнерго относит к основной деятельности.

Александр Лукашенко:

Слушайте, они столько не работают, сколько у них баз отдыха. Они все отдыхают. Они ведь отдыхают за счет всего белорусского народа, потому что содержат эти базы отдыха за счет увеличения тарифов, увеличение цены на электроэнергию и так далее. Пусть не на 100%, но откуда они это получает? Кто им это позволил делать?

Кстати, излишки отечественной электроэнергии отрасль продает за границу ниже себестоимости. Критику главы администрации президента вызвала работа по наращиванию мощностей. Есть предприятия, чьи резервы используются всего на пятую часть возможностей, при этом создаются дополнительные мощности и одновременно растут закупки электроэнергии из-за рубежа.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Я полагаю, что необходимо очень тщательно еще раз вернуться к концепции энергетической безопасности и буквально по каждому объекту пройтись карандашом и посмотреть целесообразность тех или иных капитальных вложений в это энергетическое хозяйство.

Александр Лукашенко:

Мы найдем Ткачева-2, который поможет вам разобраться, надо было 7 миллиардов или обошлись бы 5 или 6? Вот в чем принципиальный вопрос для Президента! Видимо, Андрей Владимирович, настало время нам тщательно посмотреть в комплексе на Министерство энергетики и принять решение и кадровое, и организационное, и систему управления посмотреть. Капитально создайте группу из специалистов и выверните наизнанку все вопросы по Минэнерго, чтоб мы видели, какой тариф. Очистите всех этих от любовниц, автомобилей, домов отдыха и прочего. И вы увидите, какой будет тариф. Категорически не приемлю такую работу этого министерства, "кровеносного сосуда" - академик подтвердит. А кровеносные сосуды надо вовремя чистить.

Спустя непродолжительное время после совещания, Александр Озерец был освобожден от должности министра энергетики. Также занимаемых должностей лишились его первый зам Эдуард Товпенец и гендиректор «Белэнерго» Алексей Ширма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.