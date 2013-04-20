Теракт в Бостоне раскрыт. Но почему терроризм разрастается?

Новости США. Главным политическим событием недели стало обращение президента Лукашенко с ежегодным посланием народу и парламенту. После официального спитча президент ответил на вопросы депутатов. Один из них касался трагических событий этой недели в США. Теракт в Бостоне и взрыв на химическом заводе в Техасе всколыхнули весь мир, и, наверное, не только потому, что погибли люди, но еще и потому, что это произошло в Америке. Александр Лукашенко весьма дипломатично прокомментировал события, предварительно направив соболезнование президенту США.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ни одна самая высокотехнологичная даже страна не может быть защищена в нынешнем мире на 100% от всяких невзгод. Даже Соединенные Штаты Америки. Поэтому то, что мы всегда и предлагаем. Когда нам говорят «вы уйдите от России – евросоюзовцы, отдельные предприятия, отдельные государства – тогда мы вас возьмем», мы говорим: «Да не эта проблема сегодня главная. Допустим, если это Восточное партнерство, не надо политизировать эту организацию. Мы ведь договаривались о том, что мы не против кого-то ее создаем, а во имя чего-то. И что это новые дороги, новые возможности и прочее. Ну, понятно, нет у вас денег. Ну, давайте подождем, не будем острием направлять эту организацию против страны, которая вас не устраивает. Мы на это никогда не пойдем. Надо заниматься вот этим, о чем вы говорите». Столько сегодня моментов, которые приносят не просто политический и моральный ущерб, а огромные экономические, финансовые потери.

Взорвался завод в Техасе. Я уже боюсь сравнивать, это как наш «Гродноазот». Взорвавшись, ликвидировал фактически весь город, уничтожил. Так ладно это! Там уже, наверное, разберутся, недоработки национального характера. Но есть межнациональные, общемировые проблемы, с которыми мы разберемся только вместе.

Уже сегодня нельзя изолировать какую-то проблему и сказать, что это частная проблема. Особенно, как вы сказали, терроризм и так далее. Это паутина уже. Это паутина нашей планеты. И против нее надо бороться вместе. Если бы мы имели единые цели этой борьбы, не использовали в отдельных местах эту паутину для того, чтобы свергнуть сирийское руководство, разбомбить Ирак, еще чего-то, а потом бороться героически против этой паутины, когда у тебя рвануло, вот тогда был бы толк.

А теперь последние новости из Бостона.

Ситуация в Бостоне остается напряженной. Все началось в 15 апреля, когда прямо на финишной прямой одного из старейших марафонских забегов в мире прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, среди которых – восьмилетний мальчик. Ранены более 150 человек.

На третьи сутки после теракта и в день прибытия в город Обамы стало известно, что спецслужбы вышли на след террористов. ФБР 18 апреля обнародовало портреты подозреваемых, призывая граждан опознать двух молодых мужчин спортивного телосложения, каждый из которых нес на спине рюкзак. На видео показано, что буквально за 13 минут до трагедии они уверенно движутся между зрителями недалеко от места, где был первый взрыв.

Ричард Деслурье, специальный агент ФБР:

Мы опасаемся, что подозреваемые вооружены и чрезвычайно опасны. К ним лучше не приближаться и не пытаться их задержать до приезда полиции.

Уже 18 апреля поздно вечером в теракте проявился «кавказский след». На центральной площади города Кембридж произошло разбойное нападение на супермаркет. В одном из грабителей распознали человека, который мог бы быть причастен к взрывам на марафоне. Далее последовала перестрелка в студенческом городке, при которой был убит полицейский. После этого злоумышленники угнали черный «Мерседес» и попытались скрыться. Правоохранители настигли угонщиков в пригороде Бостона, где один из подозреваемых был застрелен.

Личности злоумышленников раскрыты. Это братья Царнаевы, выходцы из Чечни.

Барак Обама, президент США:

Пока остается много вопросов, на которые нет ответов. Непонятно, почему молодые люди, выросшие в американском обществе, пошли на такое жестокое преступление. Неизвестно также, как они разработали план своего нападения и помогал ли кто-нибудь этим братьям? Я отдал распоряжение использовать все ресурсы федеральных ведомств, чтобы завершить расследование обстоятельств этого дела.

Два дня после трагедии на марафоне рвануло на юге США – в штате Техас. В городке Вест на заводе по производству удобрений сначала начался масштабный пожар, а потом прогремел мощный взрыв. Это даже спровоцировало мини-землетрясение. Повреждены десятки соседних строений, в том числе школа и дом престарелых. Причиной трагедии могла стать халатность сотрудников химзавода и несоблюдение правил техники безопасности. Это одна из версий следствия. Почти все население города (около трех тысяч человек) было эвакуировано в связи с распространением в воздухе токсичных веществ.

Тем временем в Бостоне и окрестных городах до сих пор действует режим чрезвычайного положения. На время проведения спецоперации по поимке организаторов теракта воздушное пространство в Бостоне закрыто. Люди напуганы.

Теракт в шестимиллионном мегаполисе стал первым в США за последние 11 лет после трагедии 11 сентября.