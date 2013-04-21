Джорджо Наполитано снова стал президентом Италии

Новости Италии. Парламент Италии избрал президентом страны Джорджо Наполитано. Он станет первым политиком в истории государства, переизбранным на этот пост на второй срок.

Отметим, что Наполитано изначально отказывался выдвигать свою кандидатуру. Однако после пяти туров, в ходе которых парламент так и не смог избрать нового главу государства, он все же согласился принять участие в выборах.

Эксперты уже охарактеризовали избрание 87-летнего политика как признание всеми партиями Италии собственного бессилия и неспособности к переменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.