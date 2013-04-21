Новости Великобритании. В Лондоне и Гамбурге проходят марафоны в поддержку жителей Бостона. В городах приняты повышенные меры безопасности: число полицейских, которые дежурят вдоль дистанции увеличено вдвое. Небо над Лондоном патрулируют вертолеты, пожарные части работают в режиме повышенной готовности.

В мероприятиях принимают участие десятки тысяч человек. Перед началом забега они почтили память о жертвах трагедии в Бостоне минутой молчания. В знак солидарности с семьями погибших и пострадавшими в Лондоне бегуны надели черную повязку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.