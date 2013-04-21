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В Лондоне и Гамбурге проходят марафоны в поддержку жителей Бостона

21 апреля 2013 15:13
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Новости Великобритании. В Лондоне и Гамбурге проходят марафоны в поддержку жителей Бостона. В городах приняты повышенные меры безопасности: число полицейских, которые  дежурят вдоль дистанции увеличено вдвое. Небо над Лондоном патрулируют вертолеты, пожарные части работают в режиме повышенной готовности.

В мероприятиях принимают участие десятки тысяч человек. Перед началом забега они почтили память о жертвах трагедии в Бостоне минутой молчания. В знак солидарности с семьями погибших и пострадавшими в Лондоне бегуны надели черную повязку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Теракт в США

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