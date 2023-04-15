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«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»

15 апреля 2023 12:39
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:
Почему сегодня западные безбожники, сея раскол, пытаются нанести главный удар по православию?

«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Протоиерей Федор Повный:
Уже ни для кого не секрет, что Украина является спецпроектом западных сил против русского мира очень давно.

«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва:
Мы не хотим жить по законам Содома и Гоморры. Поэтому большое количество людей покинет Германию в ближайшие годы именно по этой причине.

«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:
Когда ты смотришь на все то, за что выступает условный коллективный Сорос, то иначе как войной с Богом это не назовешь.

«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Денис Фомин-Нилов, сопредседатель российско-белорусского экспертного клуба, кандидат исторических наук, доцент (Россия):
Если бы не Лукашенко, пришедший к власти в Республике Беларусь, то мы сейчас бы имели точно такой же сценарий разрушительной гражданской войны, которая происходит в Украине.

«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Протоиерей Федор Повный # Олег Волошин # Вальдемар Гердт # Денис Фомин-Нилов # Фотофакт

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