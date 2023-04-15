«Иначе как войной с Богом это не назовёшь». На что нацелился Запад? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Почему сегодня западные безбожники, сея раскол, пытаются нанести главный удар по православию?

Протоиерей Федор Повный:

Уже ни для кого не секрет, что Украина является спецпроектом западных сил против русского мира очень давно.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва:

Мы не хотим жить по законам Содома и Гоморры. Поэтому большое количество людей покинет Германию в ближайшие годы именно по этой причине.

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

Когда ты смотришь на все то, за что выступает условный коллективный Сорос, то иначе как войной с Богом это не назовешь.

Денис Фомин-Нилов, сопредседатель российско-белорусского экспертного клуба, кандидат исторических наук, доцент (Россия):

Если бы не Лукашенко, пришедший к власти в Республике Беларусь, то мы сейчас бы имели точно такой же сценарий разрушительной гражданской войны, которая происходит в Украине.