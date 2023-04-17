Елфимов: «Западные элиты уже не могут справиться со своими народами, доведя их до ручки»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Поговорим о демократии. Кстати, самое время, ибо дедушка Спящий Джо недавно приказал собрать всех своих шутов вместе, дабы они, бренча своим дурацкими колпаками, не дали ему окончательно заснуть. Тема какофонии (можно понимать буквально) следующая: «Саммит за демократию». Собственно, а в чем суть западной демократии? Причем суть не по учебникам, а по жизни, как она сегодня есть.

А сегодня западные элиты уже не могут справиться со своими народами, доведя их до ручки. Народы непрерывно бастуют, бузят и даже бунтуют, а их загоняют обратно по закоулкам городов с помощью слезоточивого газа и брандспойтов. Надолго ли? И вот остается лишь один старый как мир способ – послать всех непослушных и отбившихся от рук на войну. Помните старинную европейскую традицию? Как только назревает революция, тут же начинается мировая война.

Великий и вездесущий уравнитель – подробности здесь.

Почему элиты так смело становятся милитаристами? Потому что они всегда отсиживаются в тылу, а на фронт идут простолюдины. Легко быть агрессорами за чужой счет. Скажете, недемократично? Да, но ведь это ради сохранения демократий. Так вот, господа милитаристы всех мастей, сегодня есть прекрасный способ избавить вас от неуязвимости и моментально перенести войну с линии фронта, где гибнет «чернь», прямо к вам, в буржуазный и уютный столичный тыл. Это ядерные ракеты. Вот великий и вездесущий уравнитель, о каком и не мечтал мистер Кольт. Тактические ракеты с дальностью 500 километров и атомными боеголовками – самое демократичное оружие. Они уравнивают париев с патрициями и заставляют последних заботиться о сохранении жизни простолюдинов. Воистину ядерное оружие – средство сдерживания. И гармонизации. Вернее, ответной демократизации.