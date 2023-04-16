Лукашенко: в случае агрессии против Беларуси Россия защищает нас как собственную территорию

Безопасность превыше всего. Как ее обеспечить и поддерживать в нынешнее время, об этом Президент Беларуси говорил на встрече с министром обороны России. На неделе Сергей Шойгу прилетал в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эта встреча в Дворце Независимости не осталась незамеченной. Сразу в разных медиа – в основном российских и украинских – полетели разного рода комментарии. Особенно откликнулись слова Александра Лукашенко о полных гарантиях безопасности и о том, что Россия в случае агрессии должна защитить Беларусь как собственную территорию.