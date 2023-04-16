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Лукашенко: в случае агрессии против Беларуси Россия защищает нас как собственную территорию

16 апреля 2023 17:15
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Безопасность превыше всего. Как ее обеспечить и поддерживать в нынешнее время, об этом Президент Беларуси говорил на встрече с министром обороны России. На неделе Сергей Шойгу прилетал в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Лукашенко: в случае агрессии против Беларуси Россия защищает нас как собственную территорию-1

Эта встреча в Дворце Независимости не осталась незамеченной. Сразу в разных медиа – в основном российских и украинских – полетели разного рода комментарии. Особенно откликнулись слова Александра Лукашенко о полных гарантиях безопасности и о том, что Россия в случае агрессии должна защитить Беларусь как собственную территорию.  

Лукашенко: в случае агрессии против Беларуси Россия защищает нас как собственную территорию-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. И, в принципе, в 1990-х годах ни шатко ни валко об этом говорили. Сейчас в связи с поступками и тенденциями на Западе обо всем этом забыли.  

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Сергей Шойгу # Фотофакт

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