Лукашенко: в случае агрессии против Беларуси Россия защищает нас как собственную территорию

Безопасность превыше всего. Как ее обеспечить и поддерживать в нынешнее время, об этом Президент Беларуси говорил на встрече с министром обороны России. На неделе Сергей Шойгу прилетал в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Безопасность превыше всего. Как ее обеспечить и поддерживать в нынешнее время, об этом Президент Беларуси говорил на встрече с министром обороны России. На неделе Сергей Шойгу прилетал в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Эта встреча в Дворце Независимости не осталась незамеченной. Сразу в разных медиа – в основном российских и украинских – полетели разного рода комментарии. Особенно откликнулись слова Александра Лукашенко о полных гарантиях безопасности и о том, что Россия в случае агрессии должна защитить Беларусь как собственную территорию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. И, в принципе, в 1990-х годах ни шатко ни валко об этом говорили. Сейчас в связи с поступками и тенденциями на Западе обо всем этом забыли.
Лукашенко – Шойгу: «Какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких!» Подробнее.