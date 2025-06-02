Правда, что в 2030 году может начаться российско-европейская война? Мнение эксперта

Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой.

Кирилл Казаков, СТВ: Николай Николаевич, если мы говорим о том, что попытка втянуть Беларусь в конфликт, я прекрасно понимаю, что ведутся очень серьезные и дипломатические военные игры, чтобы эта ситуация не стала реальностью, но все же. Очень часто сейчас в информационном пространстве европейских государств появляется дата 2030 как время начала европейско-российской войны. Это реально? И что нам делать, чтобы этой войны не было?

Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси, доктор политических наук:

Это хотелки определенных кругов, которые делают ставку на войну. И совершенно очевидно, что Запад делает ставку на эскалационный сценарий даже в современной ситуации. И отчетливо видны силы, которые готовы развязать большую войну, поэтому это озвучивается так открыто. Конечно же, к такому самому деструктивному сценарию надо быть готовым. Есть слишком много заинтересованных в том, чтобы так произошло.

Но сегодня вооруженный конфликт локализован – это российско-украинский конфликт. И, конечно же, мечты таких, как Зеленский, чтобы ареал его распространился дальше – это партия войны, которая засела в Киеве, партия войны, которая сидит в Великобритании и управляет этой маленькой партией войны в Украине, мечтает о том, чтобы действительно все воевали друг с другом и в Европе разгорелся большой пожар.

О чем мечтает Зеленский и о чем он говорит, когда намекает на некие сюрпризы? Что-то мне подсказывает, что это сценарии, обсуждаемые в спецслужебных кругах украинских. Они не могут достичь стратегического перевеса на поле боя, для них это закрытая тема. Они отступают и будут отступать: для них других вариантов нет. Поэтому для них ставка – на различные диверсионные сценарии.