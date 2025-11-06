Лукашенко: разбаловались до предела! Батька придёт – всё сделает

Торжественная церемония прошла накануне Дня Октябрьской революции и стала частью рабочей поездки Президента в Гомельскую область. Общаясь с теми, кто занимался этим проектом, и местными жителями, Александр Лукашенко говорил не только об инфраструктурных проектах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация непростая. Люди должны это понимать. Более того, за нас так основательно Запад взялся вместе с американцами. Вы это понимаете? Санкции, санкции, санкции. Чтобы построить этот мост, где-то надо выкручиваться, как-то эти копейки вычленять, собирать в кучу и строить. Поэтому для государства это важнейший вопрос.

В сельском хозяйстве главное для государства – это мелиорация. Вот передо мной молодежь стоит, улыбается и прочее, а в деревне даже деревенские жить не хотят. Я это понимаю. Людей же на аркане, на веревке туда не затянешь. Значит, надо создавать условия и менять систему. Мы приняли 15 лет тому назад программу возрождения села. В социальном плане это значит создание агрогородков.

Я прежде всего понимаю, земной же человек, извините, из этого говна вылез, что и все мы. Я же понимаю, что такое люди, их надо поддержать, защитить, но разбаловались до предела. Батька придет, тут все сделает. Да не буду я делать то, чего не должен делать! Люди должны хотя бы за себя, за свою семью, за двоих детей, третий – мой! Но это не дело, когда мы друг друга ругаем. Мне вот очень приятно приехать! Я лучше приеду – ленточку перерезал и поехал с хорошим настроением. Нет, надо ссориться, надо с кем-то ругаться, надо кого-то заставлять. Но можем же.