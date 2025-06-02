Что могут обсуждать с Китаем по военной безопасности во время визита Лукашенко? Петровский назвал несколько пунктов

Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой. Кирилл Казаков, СТВ:

Президент в Пекине. В военном смысле, в смысле безопасности что с Пекином может обсуждаться?

Петр Петровский, политолог:

От мира в Украине до системы общей евразийской безопасности. Напомню, что Беларусь является инициатором Хартии безопасности, многополярности и многообразия в Евразии. И отсюда мы начинаем плясать. Шанхайская организация сотрудничества – огромный момент по безопасности. И Минск, и Пекин являются источниками мирных инициатив прежде всего.