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Что могут обсуждать с Китаем по военной безопасности во время визита Лукашенко? Петровский назвал несколько пунктов

02 июня 2025 17:27
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Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой.

Кирилл Казаков, СТВ:
Президент в Пекине. В военном смысле, в смысле безопасности что с Пекином может обсуждаться?

Что могут обсуждать с Китаем по военной безопасности во время визита Лукашенко? Петровский назвал несколько пунктов-2

Петр Петровский, политолог:
От мира в Украине до системы общей евразийской безопасности. Напомню, что Беларусь является инициатором Хартии безопасности, многополярности и многообразия в Евразии. И отсюда мы начинаем плясать. Шанхайская организация сотрудничества – огромный момент по безопасности. И Минск, и Пекин являются источниками мирных инициатив прежде всего.

Что могут обсуждать с Китаем по военной безопасности во время визита Лукашенко? Петровский назвал несколько пунктов-4

Петр Петровский:
Второй момент. Конечно же, и Пекину, и Минску интересно, чтобы в этом тонком, узком горлышке, по которому идет северная часть «Пояса и пути», было стабильно, мирно, безопасно, чтобы грузы поставлялись туда и назад.

В том числе вопрос о границе. Напомню, как Китай давил на поляков, чтобы они не закрывали этот единственный пункт пропуска. Я думаю, что через Пекин мы можем в том числе бороться за открытие тех пограничных пунктов перехода на польской границе, которые у нас имеются.

# Международная политика # Беларусь-Китай # Петр Петровский

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