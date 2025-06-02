Что могут обсуждать с Китаем по военной безопасности во время визита Лукашенко? Петровский назвал несколько пунктов
Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент в Пекине. В военном смысле, в смысле безопасности что с Пекином может обсуждаться?
Петр Петровский, политолог:
От мира в Украине до системы общей евразийской безопасности. Напомню, что Беларусь является инициатором Хартии безопасности, многополярности и многообразия в Евразии. И отсюда мы начинаем плясать. Шанхайская организация сотрудничества – огромный момент по безопасности. И Минск, и Пекин являются источниками мирных инициатив прежде всего.
Петр Петровский:
Второй момент. Конечно же, и Пекину, и Минску интересно, чтобы в этом тонком, узком горлышке, по которому идет северная часть «Пояса и пути», было стабильно, мирно, безопасно, чтобы грузы поставлялись туда и назад.
В том числе вопрос о границе. Напомню, как Китай давил на поляков, чтобы они не закрывали этот единственный пункт пропуска. Я думаю, что через Пекин мы можем в том числе бороться за открытие тех пограничных пунктов перехода на польской границе, которые у нас имеются.