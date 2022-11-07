«Уголь – убийца планеты». На что идёт ЕС, чтобы сократить зависимость от российского газа?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сегодня Европейский союз может объяснить, на каком основании он наращивает потребление угля, если еще недавно они убеждали абсолютно все свое окружение, что уголь – это убийца планеты?
Татьяна Зорина, заведующая сектором экономики Института энергетики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
На самом деле уголь – действительно убийца планеты. Если мы посмотрим на ситуацию в Китае, где основной потребляемый ресурс энергетический – это уголь, если вы пройдетесь по улицам Пекина, то даже COVID вас не остановит, вам придется идти в респираторе, потому что дышать невозможно. И многие люди, к сожалению, теряют здоровье на этом фоне. Концепция устойчивого развития, которая провозглашена во всем мире в качестве доктрины, экономического в том числе развития, она ведь основана не на экономическом факторе. Основана на социальных, экологических каких-то нормах. И следует отметить, что Европейский союз, безусловно, один из первых присоединился к этому движению. И утверждал, что они будут развивать возобновляемую энергетику, отказываться от ископаемого топлива. И даже у них были планы к 50-му году 100-процентного перехода на возобновляемую энергетику. Но этим планам не суждено сбыться.
Несмотря на то, что мы хотим учитывать и экологическую ситуацию, сохранить общество, удовлетворить потребности населения, повысить качество его жизни, мы должны понимать, что использование этих механизмов возможно только с хорошей финансовой поддержкой. Сегодня Европейский союз находится в большом глубоком экономическом кризисе. Поэтому он не может использовать возобновляемые источники энергии в том контексте, в котором он заявлял ранее. И поэтому он переходит на более дешевые, известные, традиционные для них технологии. Это технологии угля. Кроме того, запасы угля имеются на территории Европейского союза, тем самым он укрепляет свою энергетическую безопасность, сокращая зависимость от поставок импортируемого из России природного газа.
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