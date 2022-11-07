«Уголь – убийца планеты». На что идёт ЕС, чтобы сократить зависимость от российского газа?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня Европейский союз может объяснить, на каком основании он наращивает потребление угля, если еще недавно они убеждали абсолютно все свое окружение, что уголь – это убийца планеты?