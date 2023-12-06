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Белорусская делегация во главе с премьер-министром прибыла во Вьетнам

06 декабря 2023 16:37
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Совместное производство молочной продукции, поставки лесоматериалов, образовательные проекты. Программу сотрудничества Беларуси и Вьетнама на ближайшие два года обсудят в Ханое. Там сейчас находится правительственная делегация нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация во главе с премьер-министром прибыла во Вьетнам-1

Возглавляет визит глава правительства Беларуси Роман Головченко. Программа насыщенная: помимо официальных переговоров с президентом и премьер-министром Вьетнама, наша делегация посетит совместное предприятие «МАЗ-Азия», где стороны обсудят новый перспективный проект по производству молочной продукции из белорусского сырья. Ожидается и подписание ряда международных документов.

Белорусская делегация во главе с премьер-министром прибыла во Вьетнам-4

Обсуждать белорусскую повестку в эти дни будут и на юге страны. Завтра, 7 декабря, в Хошимине пройдет совместный бизнес-форум и откроется международная выставка Vietnam Expo, где свои достижения представят порядка 30 наших компаний.

# Беларусь-Вьетнам # Роман Головченко # Фотофакт

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