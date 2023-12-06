Белорусская делегация во главе с премьер-министром прибыла во Вьетнам
Совместное производство молочной продукции, поставки лесоматериалов, образовательные проекты. Программу сотрудничества Беларуси и Вьетнама на ближайшие два года обсудят в Ханое. Там сейчас находится правительственная делегация нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возглавляет визит глава правительства Беларуси Роман Головченко. Программа насыщенная: помимо официальных переговоров с президентом и премьер-министром Вьетнама, наша делегация посетит совместное предприятие «МАЗ-Азия», где стороны обсудят новый перспективный проект по производству молочной продукции из белорусского сырья. Ожидается и подписание ряда международных документов.
Обсуждать белорусскую повестку в эти дни будут и на юге страны. Завтра, 7 декабря, в Хошимине пройдет совместный бизнес-форум и откроется международная выставка Vietnam Expo, где свои достижения представят порядка 30 наших компаний.