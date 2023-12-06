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МИД Беларуси: за односторонние санкции США когда-нибудь придётся нести ответственность

06 декабря 2023 16:54
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Введение Соединенными Штатами Америки санкций в отношении Беларуси стало обыденностью. Они неэффективны и порой имеют обратный эффект – заявили в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси: за односторонние санкции США когда-нибудь придётся нести ответственность-1

Буквально накануне стало известно, что США против некоторых белорусских компаний и граждан начали применять ограничительные меры. Официальную позицию по этому поводу озвучил пресс-секретарь МИД Беларуси.

МИД Беларуси: за односторонние санкции США когда-нибудь придётся нести ответственность-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД:
Дипломатия Вашингтона превратилась в набор мер давления и шантажа, но большинство стран мира подобные подходы никогда не примут. Происходящие сейчас глобальные процессы уже не остановить, и мир в итоге придет к более справедливой системе устройства. Односторонние санкции незаконны и являются грубым нарушением международного права, за что США когда-нибудь придется нести ответственность.

# Международная политика # Фотофакт

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