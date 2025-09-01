Лукашенко назвал пять приоритетов для «семьи ШОС»
Память о Победе – это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок, заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС плюс». Нынешний международный форум уже называют мероприятием планетарного масштаба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шанхайская организация сотрудничества стала крупнейшей в мире региональной организацией, которая охватывает 26 стран, более 50 сфер сотрудничества с общим объемом экономики до 30 триллионов долларов США. Постоянно растет международный авторитет и притягательность организации.
Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный участник организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси – об этом Александр Лукашенко заявил в своем выступлении. Учитывая глобальную турбулентность в мире, ШОС выступает за многополярность. В основе принципы взаимного уважения интересов всех стран, и, конечно, открытый диалог – это особенно важно сегодня.
Лукашенко: быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси.
Александр Лукашенко также озвучил предложения Беларуси по дальнейшему сотрудничеству внутри «шанхайской семьи». Среди них безопасность в Евразии, торговля без барьеров, общее пространство для исследований, новые транспортные коридоры. Беларусь поддерживает идею создания банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным фактором к экономическому суверенитету региона. Крайне важно создание общего научно-инновационного пространства организации. А гуманитарное измерение необходимо наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями.
Лукашенко: Беларусь считает важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС.
Александр Лукашенко поддержал инициативу Китая по глобальному управлению на заседании в расширенном формате. Президент Беларуси подчеркнул – мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью и назвал пять приоритетов для «семьи ШОС». Это многосторонность только через равноправное партнерство, основанные на взаимной выгоде, можно выстраивать международные отношения. Важный приоритет – это обеспечение региональной и глобальной безопасности, а так же устойчивое развитие, как основа стабильности в регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продовольственная безопасность – никакой стабильности без этого быть не может ни в одной стране. Именно продовольственная безопасность всегда была важнейшим фактором стабильности. Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием и занимает высокие позиции в мировом рейтинге экспортеров основных групп продовольственных товаров. Наша продукция поставляется более чем в 100 стран мира.
Совместное развитие через индустриальный и научно-технический потенциал. Беларусь обладает развитой промышленной базой и квалифицированными кадрами. Призываем к углубленной промышленной кооперации в рамках «шанхайской семьи». Предлагаем развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта. Я перечислил эти направления. И еще раз хочу поблагодарить вас, господин Председатель, за ту огромную помощь, которую Китай оказывает нам по развитию этих перспективных направлений.
Выступаем за создание научно-технологических платформ, исследовательских центров и образовательные обмены в рамках ШОС. Беларусь, уважаемые коллеги, как полноправный член организации, надежный партнер готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии нашей «шанхайской семьи».
Лидеры стран приняли Тяньцзиньскую декларацию. Согласно ей члены ШОС выступают за сохранение исторической памяти о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны. Кроме того, подчеркивается, что основа устойчивого развития международных отношений должна включать принципы невмешательства во внутренние дела стран. Главы государств утвердили Стратегию развития Шанхайской организации сотрудничества на ближайшие 10 лет. Принят пакет документов по взаимодействию в различных сферах. Кроме того, Лаосу предоставлен статус партнера по диалогу. Председательство в ШОС переходит от Китая к Кыргызстану. А город Чолпон-Ата объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах.