Лукашенко назвал пять приоритетов для «семьи ШОС»

Память о Победе – это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок, заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС плюс». Нынешний международный форум уже называют мероприятием планетарного масштаба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхайская организация сотрудничества стала крупнейшей в мире региональной организацией, которая охватывает 26 стран, более 50 сфер сотрудничества с общим объемом экономики до 30 триллионов долларов США. Постоянно растет международный авторитет и притягательность организации. Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный участник организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси – об этом Александр Лукашенко заявил в своем выступлении. Учитывая глобальную турбулентность в мире, ШОС выступает за многополярность. В основе принципы взаимного уважения интересов всех стран, и, конечно, открытый диалог – это особенно важно сегодня. Лукашенко: быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси.

Александр Лукашенко также озвучил предложения Беларуси по дальнейшему сотрудничеству внутри «шанхайской семьи». Среди них безопасность в Евразии, торговля без барьеров, общее пространство для исследований, новые транспортные коридоры. Беларусь поддерживает идею создания банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным фактором к экономическому суверенитету региона. Крайне важно создание общего научно-инновационного пространства организации. А гуманитарное измерение необходимо наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями. Лукашенко: Беларусь считает важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС.

Александр Лукашенко поддержал инициативу Китая по глобальному управлению на заседании в расширенном формате. Президент Беларуси подчеркнул – мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью и назвал пять приоритетов для «семьи ШОС». Это многосторонность только через равноправное партнерство, основанные на взаимной выгоде, можно выстраивать международные отношения. Важный приоритет – это обеспечение региональной и глобальной безопасности, а так же устойчивое развитие, как основа стабильности в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Продовольственная безопасность – никакой стабильности без этого быть не может ни в одной стране. Именно продовольственная безопасность всегда была важнейшим фактором стабильности. Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием и занимает высокие позиции в мировом рейтинге экспортеров основных групп продовольственных товаров. Наша продукция поставляется более чем в 100 стран мира. Совместное развитие через индустриальный и научно-технический потенциал. Беларусь обладает развитой промышленной базой и квалифицированными кадрами. Призываем к углубленной промышленной кооперации в рамках «шанхайской семьи». Предлагаем развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта. Я перечислил эти направления. И еще раз хочу поблагодарить вас, господин Председатель, за ту огромную помощь, которую Китай оказывает нам по развитию этих перспективных направлений. Выступаем за создание научно-технологических платформ, исследовательских центров и образовательные обмены в рамках ШОС. Беларусь, уважаемые коллеги, как полноправный член организации, надежный партнер готова делиться опытом, брать на себя ответственность и активно участвовать в развитии нашей «шанхайской семьи».