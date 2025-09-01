В ШОС очень большая молодёжная безработица – доктор экономических наук объяснила почему

Шанхайская десятка и остальные сильнейшие глобального Юга. Что происходит на саммите ШОС? Какой экономический профит для Беларуси? И почему встречи на международных полях становятся импульсом для сотрудничества, а иногда и антисанкционным маневром? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в экономических хитросплетениях геополитики.
Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:
И основная проблема стран ШОС, именно кто входит, мы сколько угодно можем говорить, но там очень большая молодежная безработица, я подчеркиваю, именно молодежная. Почему? Потому что вторая цепочка подтянулась, когда заговорили в прошлом году об этой безработице. Нужны новые технологии, где бы молодые люди могли принять участие. Поэтому рассматривали цифровые технологии, необходимо создавать предприятия, основанные на цифровых технологиях, на искусственном интеллекте.
И следующий вопрос тоже никто не рассматривает, это логистические пути. И я хочу подчеркнуть, что это не только «Один пояс – один путь». Никто, кстати, из вас не задумался, а почему в Тяньцзине решили провести совещание? Никто не ответит, смею вас уверить.
А я скажу почему. Тяньцзинь – это самый северный порт в Китае, от которого начинается, несмотря на то, что Пекин немножко севернее находится Тяньцзиня, идет первая ветка «Один пояс – один путь», она идет на Иркутск, на Россию.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
В династии Мин считался этот город южными воротами Китайской империи. Это старая история.
Ирина Новикова:
Следующая ветка идет через Казахстан на Казань. Это вторая ветка. И третья ветка – почему-то они решили пойти к вопросу, что мы тоже как бы участвуем в этом, она идет по Турции, по Восточной Европе и заходит с Польши на нас. Вы представляете, в проекте так.
И то, что мы построили сейчас «Север – Юг», вот этот вот путь, который Россия построила, она как раз идет как биссектриса у двух углов, проходит, и нам выгоден этот путь. Но это не один пояс, один путь, это свой, российский.
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