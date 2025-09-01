В ШОС очень большая молодёжная безработица – доктор экономических наук объяснила почему

Шанхайская десятка и остальные сильнейшие глобального Юга. Что происходит на саммите ШОС? Какой экономический профит для Беларуси? И почему встречи на международных полях становятся импульсом для сотрудничества, а иногда и антисанкционным маневром? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в экономических хитросплетениях геополитики.

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

И основная проблема стран ШОС, именно кто входит, мы сколько угодно можем говорить, но там очень большая молодежная безработица, я подчеркиваю, именно молодежная. Почему? Потому что вторая цепочка подтянулась, когда заговорили в прошлом году об этой безработице. Нужны новые технологии, где бы молодые люди могли принять участие. Поэтому рассматривали цифровые технологии, необходимо создавать предприятия, основанные на цифровых технологиях, на искусственном интеллекте.

И следующий вопрос тоже никто не рассматривает, это логистические пути. И я хочу подчеркнуть, что это не только «Один пояс – один путь». Никто, кстати, из вас не задумался, а почему в Тяньцзине решили провести совещание? Никто не ответит, смею вас уверить.

А я скажу почему. Тяньцзинь – это самый северный порт в Китае, от которого начинается, несмотря на то, что Пекин немножко севернее находится Тяньцзиня, идет первая ветка «Один пояс – один путь», она идет на Иркутск, на Россию.