Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Вьетнама

Потенциал двусторонних отношений огромен. В рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко встретился с президентом этой страны Лыонг Кыонгом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь рассматривает сотрудничество с Вьетнамом в качестве одного из приоритетов своей внешней политики в Юго-Восточной Азии, отметил Игорь Сергеенко и подчеркнул, что политика руководства двух государств направлена на защиту национальных интересов и обеспечение насущных потребностей граждан. Страны следуют в русле поступательного развития и не терпят вмешательства в свои внутренние дела.