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Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Вьетнама

01 сентября 2025 09:07
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Потенциал двусторонних отношений огромен. В рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко встретился с президентом этой страны Лыонг Кыонгом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Вьетнама-2

Беларусь рассматривает сотрудничество с Вьетнамом в качестве одного из приоритетов своей внешней политики в Юго-Восточной Азии, отметил Игорь Сергеенко и подчеркнул, что политика руководства двух государств направлена на защиту национальных интересов и обеспечение насущных потребностей граждан. Страны следуют в русле поступательного развития и не терпят вмешательства в свои внутренние дела. 

# Беларусь-Вьетнам # Игорь Сергеенко

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