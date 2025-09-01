Ваша модель – уже утопия! Авдонин рассказал, чем отличаются цели ШОС и коллективного Запада

Шанхайская десятка и остальные сильнейшие глобального Юга. Что происходит на саммите ШОС? Какой экономический профит для Беларуси? И почему встречи на международных полях становятся импульсом для сотрудничества, а иногда и антисанкционным маневром? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в экономических хитросплетениях геополитики.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Саммит ШОС проходит в преддверии важной исторической даты – 80 лет освобождения Китая и фактически завершения Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Понятно, что Китай стремился организовать этот саммит как раз в преддверии этого парада. Суть саммита как раз и сводилась к приданию большого символизма и этому мероприятию, и непосредственно параду в связи с саммитом.

Но какая цель? Мы же прекрасно знаем, что ШОС первоначально – это не экономическая организация, это организация по безопасности, антитеррору и, конечно же, там, где тема террора, тема безопасности, там и тема войны. И Китаю важно было показать, что и Китай, и страны ШОС – за мир, за новый миропорядок.

Они не готовы к войне, они не готовы к милитаризации. Они не хотят становиться колониями. И одновременно саммит ШОС – это и экономические встречи, мы видим, какой список представлен стран, какой огромный и экономический потенциал, и ресурсный потенциал, и потенциал в виде народного населения у этих стран.

Понятно, что страны ШОС уже гораздо сильнее коллективного Запада и тем самым Китай продвигает тему: все, Запад, хватит успокойтесь, остановитесь. Понятно, что все участники этого саммита и парада продвигают ключевую идею – человечеству война не нужна, а ваша модель гегемонии однополярного мира – уже утопия.