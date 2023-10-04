Почему Беларусь спасает Европу от войны и когда придёт конец украинскому конфликту? Мнения

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Ян Чарногурский, экс-премьер-министр Словакии:

С самого начала войны в Украине было ясно, что война закончится не победой Украины, а ее поражением и значительными потерями для Украины. И я думаю, что Запад на самом деле спровоцировал эту войну ради своих собственных интересов. Это видно, потому что, когда Украина и Россия договорились в Стамбуле в марте и апреле 2022 года о прекращении войны и достижении компромисса, внезапно приехал Борис Джонсон из Лондона и убедил Зеленского, что соглашение с Россией недействительно. Это хорошо, и Украина должна продолжать борьбу. И с тех пор погибло 100 тысяч украинцев, никаких американцев или британцев, но 100 тысяч украинцев. И именно поэтому я считаю, что все шаги Запада в украинской войне, особенно в поддержку Украины, на самом деле вредят Украине. И я их не поддерживаю. Надежда Сасс, СТВ:

Главное, чтобы рано или поздно оставшееся украинское население поняло, кто действительно в данной ситуации был врагом, а кто другом.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

К сожалению, то, что происходит в Украине, – это трагедия, мы говорили об этом не один раз. Война закончится, хочется, чтобы она закончилась быстрее, потому что каждый день войны – это гибель людей. Пока кто-то собирает деньги, пока проводятся конференции, посвященные Украине, когда рассказывают сказки политики «давайте бороться до конца, боритесь, мы вас поддержим». В это время каждый день люди гибнут, поэтому я бы очень хотел, чтобы мировые лидеры, а многие уже стали слышать нашего Президента. А Беларусь сегодня – это форпост борьбы за мир. Мы сегодня спасаем Европу от войны своей грамотной политикой, не ввязываемся никуда, не поддаемся на провокации. Услышали нас и наконец-то поняли, что единственный путь – это сесть за стол переговоров и остановить бойню, которая сейчас идет, когда уничтожается своими собственными политиками целый народ и целая страна.

Вадим Масликов, эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук России:

По Зеленскому самый эффективный, яркий и самый удобный способ смены политики, которая сейчас нуждается в апгрейде в Украине, – это уничтожение Зеленского якобы русскими ракетами. А дальше то, что мы говорили, – внедрение в украинскую политику системы антикоррупционной борьбы. Уже не первый год происходят эти терки, они потому и проходили с такой большой проблемой. Это полностью управляемая политика Украины со стороны США. Ни больше, ни меньше. Дальше – разрешение конфликта в Украине между Америкой и Россией. Win-win заключается в одном. Америка отпускает разрушенную Украину, как паршивую овцу, с которой уже нечего взять, там одни лишь токсичные активы остались, на горб России. Там подсчитывали – сотни миллиардов нужно на восстановление, то есть большие ресурсы, большие средства на восстановление, на чистку и так далее. Америке хорошо, она токсичный актив отпустила, России хорошо, мы возвращаем своих людей, свои земли, свою кровь, свою историю, свою культуру в наше русло.

Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине (Россия):

Дело в том, что, как говорил Грушевский, беда Украины состоит в том, что все время ею управляли люди, которым она не нужна. И сейчас огромная часть Украины, которая сыта по горло этой войной, хотят прекратить ее уже на любых условиях. Но, к сожалению, ее точка зрения на данный момент абсолютно игнорируется украинским политическим руководством. Надежда Сасс:

Конец близко? Как вы считаете?