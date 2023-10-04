Молчанов: Киев, чуть что, побежит к Трампу и будет предлагать ему компромат на Байдена

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В преддверии выборов сложно господину Байдену оставаться наедине с проблемами и внутренними, и международными. Как вы считаете, насколько устойчива его кандидатура на предстоящих выборах от демократов? Либо же действительно демократы смогут найти достойного кандидата?