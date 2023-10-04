Молчанов: Киев, чуть что, побежит к Трампу и будет предлагать ему компромат на Байдена

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В преддверии выборов сложно господину Байдену оставаться наедине с проблемами и внутренними, и международными. Как вы считаете, насколько устойчива его кандидатура на предстоящих выборах от демократов? Либо же действительно демократы смогут найти достойного кандидата?
Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине (Россия):
Я думаю, ситуация немножко более сложная. Дело в том, что Байден через свои связи и своего сына очень сильно и глубоко влез в Украину в свое время. Ему теперь действительно приходится там крутиться, выкручиваться, отвечать на всякие сложные вопросы. Но что делает команда Зеленского? Как я вижу, они пытаются разыграть вопрос Украины, фактор Украины сделать фактором внутренней американской избирательной кампании. То есть продавать себя, военные действия как способ влияния. Я думаю, не только команду демократов, может, и на республиканцев попытаться весь следующий год таким образом заставлять.
Надежда Сасс:
Хотя тогда объяснима поддержка господина Трампа, она возрастает. И действительно Трамп уж явно обеспечил бы завершение конфликта в скорейшие сроки.
Кирилл Молчанов:
Я скажу только одну фразу. Мне кажется, вся эта стратегия Зеленского подпадает под одно известное название фильма, когда (если его перефразировать) украинский хвост будет пытаться вилять вот этой американской собакой. Думаю, честно говоря, и в Киеве будут пытаться выкручиваться до ноября следующего года, когда будут выборы в Штатах. И чуть что под конец пойдут к тому же Трампу. Все будут бежать и предлагать ему компромат на Байдена.
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