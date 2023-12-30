Пустовой: «Лукашенко не торгует интересами страны, Лукашенко продвигает наши товары»

Евгений Пустовой, СТВ: Новый год наступает на пятки нынешнему 2023-му. Но нынешний был слишком хорош, чтобы не сказать ему спасибо. В течение 13 минут о 12 месяцах. Постараюсь обойтись без общих политических дефиниций и замысловатых параллелей. Сегодня поговорим просто, по душам. Как за семейным столом. Беларусь же – одна большая семья. Подведем итоги.

Звезда Беларуси – наша зорка Венера – продолжает полет и восхождение. Вспомнил неслучайно, потому что в нем, в стихе и романсе, душа Беларуси. Потому что автор строк – наш Максим Богданович – творчеством связал геолокацию Беларуси и России. Его муза из Ярославля. Интеграция, промышленная кооперация, военное сотрудничество – белорусы и русские люди связаны семьями, любовью. А разрушить это союз невозможно. Классика геополитики, да просто человечности. А классика литературы – кветка Радзімы, василька – у нас делают не паміж заморских узоров, не на чужих символах надменности и власти. А на нашем фарфоре.