22 июня в 12:00 в Беларуси пройдёт общенациональная минута молчания

Рассвет 22 июня 1941 – день, который навсегда изменил нашу историю и судьбы миллионов людей. День, который никогда не забудут белорусы. Более 80 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. Ежегодно в эту скорбную дату мы вспоминаем всех жертв той страшной бойни и геноцида белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 июня, ровно в полдень по всей стране пройдет общенациональная минута молчания. Скорбным эхом в эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях разнесутся удары метронома и мелодия реквиема.

По всем, кто так и не вернулся с поля боя, был замучен в застенках концлагерей, умирал от голода и холода – колокольный набат дадут все храмы страны. Сигнальные гудки прозвучат на транспорте, а в некоторых местах движение на время приостановится. Мы помним. Помним каждого, кто боролся за наше мирное сегодня. Остановимся на минуту – вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить!