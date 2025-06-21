В БГПУ состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам из Китая

Ярко, эмоционально, незабываемо. Накануне дипломы о высшем образовании первой и второй ступени получили выпускники из Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония вручения прошла в БГПУ. Вуз окончили порядка 130 граждан Китайской Народной Республики. Это важный этап в их академической карьере, открывающий новые горизонты для будущих достижений.

Студенты самостоятельно разработали и подготовили программу концерта. От классических танцев до популярных песен. Каждый выступающий делился своими ощущениями и впечатлениями от обучения в Беларуси. Выступление началось с яркого танцевального блока, в котором студенты исполнили традиционные китайские танцы, демонстрируя как красоту и грацию, так и глубокие корни своей культурной идентичности.

Ван Дэлун, студент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

В нашем университете мы обучались по прекрасной программе, изучали много интересных и полезных курсов. Лучшие преподаватели работали с нами, помогали нам успешно получать новые знания. Мы бесконечно благодарны за все БГПУ.

Более 600 человек из КНР обучаются в БГПУ имени Максима Танка по специальностям художественного и музыкального, а также дошкольного, начального, физкультурного и филологического образования. Такое сотрудничество между нашими странами способствует укреплению двусторонних отношений, расширению культурного обмена и подготовке высококвалифицированных кадров.