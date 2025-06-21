Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра СНГ

С 25-летием со дня образования поздравил Президент Беларуси коллектив Антитеррористического центра государств – участников СНГ. Глава государства отметил, что правильность принятого четверть века назад решения о создании мощной, эффективной структуры для защиты стран Содружества подтвердило время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Благодаря большому, кропотливому труду и высокому профессионализму действующих сотрудников центра и ветеранов за эти годы выработаны единые подходы и действенные механизмы взаимодействия компетентных органов и специальных служб государств Содружества в борьбе с терроризмом. Убежден, что в условиях, когда в мире постоянно растет геополитическая нестабильность и возникают новые гибридные угрозы, значение и роль Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств будет только возрастать», – говорится в поздравлении.